Házenkáře Hranic povede Hudeček, trenér Bartoň odchází k mládeži

Hudeček, který v minulosti dovedl Karvinou k mistrovskému titulu, působil v lize i u týmu Litovle. Naposledy vedl v Karviné mladší dorost. Než byly soutěže v březnu kvůli koronaviru přerušeny a později ukončeny, patřilo hranickému týmu osmé místo.

„I když jsem v trenérské práci dosáhl prakticky všeho, i tak mám neustále hlad po vítězství. Pracovním cílem bude zapracovat další mladé talentované hráče do hry, navázat na výbornou obrannou činnost a zaměřit se na přechod do rychlého útoku a hlavně na kvalitu hry v postupném útoku. Hlavním cílem však bude postup týmu do play off a prezentovat se moderní, atraktivní házenou,“ řekl Hudeček svazovému webu.