Nový trenér házenkářek Mostu zná Ruie Costu, rval se v kleci a vedl Nepál

„Jsem tady velmi šťastný. Něco vím o klubu, o městě zatím nic, ale moc se mi líbí, je hezké,“ zalichotil nový trenér Černých andělů.

Co vás sem přitáhlo?

Věřím v projekt Mostu, aby se oddíl a město ukázaly světu. Je zde skvělý házenkářský tým a podmínky. Přišel jsem z Benfiky, což je velký klub, ale hlavně fotbalový. Pracovali jsme tvrdě celý týden, jenže na zápas pak přišlo padesát fanoušků. A to není dobré. Vím, že tady to může být jiné. Rád bych s Mostem dosáhl i něco v Evropě.

Znáte osobně nějaké fotbalisty Benfiky Lisabon?

Ano, samozřejmě. Velmi dobře Ruie Costu, bývalého portugalského reprezentanta, legendu. Je prezidentem klubu a můžu říct, že je můj přítel. Dělá v Benfice skvělou práci. Házená je sice stejný klub, ale jiný sport, takže jsme trénovali jinde. Oni asi 30 kilometrů od nás, takže fotbalisty jsme nepotkávali.

Portugalsko a Česko se utkaly na Euru, vyhráli jste 2:1.

Ano, ve skupině. Už jsem věděl, že půjdu do Mostu, takže pro mě by byla lepší remíza. (smích) Při Euru vypukla v naší zemi horečka. Když hraje Portugalsko, nikdo nepracuje. A pokud prohraje, tři dny visí černé vlajky. Mám rád fotbal, ale házenou ještě víc.

Jaká byla vaše hráčská kariéra?

Velmi krátká! V mládí jsem byl házenkář, ale i bojovník.

Dělal jste MMA?

Muay Thai, což je podobné. Bohužel jsem se zranil, takže jsem už v šestnácti letech začal trénovat házenou. Vedl jsem hráče přibližně v mém věku, čtrnáctileté. Můj příběh je tedy velmi jednoduchý. Měl jsem štěstí, že jsem chytil dobrou generaci v našem malém klubu. S ní jsem vyhrál šampionát proti Benfice, Portu a Sportingu. Na základě toho si mě vytáhla Benfica, když mi bylo zhruba osmnáct let. A vyhrál jsem znovu. S muži mám titul z roku 2008, pak jsem šel do Afriky, do Asie a znovu do Benfiky, to už k ženám. A opět jsme získali zlato, dokonce tři tituly za tři roky. Moje historie je historie vítězství.

Nový trenér házenkářek Mostu Joao Florencio.

Kolik titulů tedy máte?

Nějaké i v mládeži. Kromě Benfiky mám i dva v Angole.

Zranění, které ukončilo vaši kariéru, bylo z klece, nebo z házené?

Z klece. Měl jsem problém s kolenem a zlomil jsem si stejnou nohu. Dostal jsem nabídku pokračovat jako házenkář, ale řekl jsem ne. Od té doby mám dobrý kontrakt jako profesionální trenér. Asi jsem neměl šanci být nejlepším hráčem světa, ale proč ne jako trenér? Nejsem nejlepší, ale chci se jím stát. (smích)

Mají bojové sporty spojitost s házenou, která je také tvrdá?

Soustředění a mentalitu. Když jdete do ringu, jste sami. V kolektivních sportech jako lední hokej, fotbal nebo házená nemáte dobrý den, neběhá vám to, nechcete rozhodovat, tak prostě předáte míč. V kleci můžete zemřít. Musíte proto tvrdě pracovat a jít do boje. Pro mě je velmi důležité, když mluvíme o mentalitě ve sportu, chci o tom tedy mluvit i v házené.

Takže se ničeho nebojíte?

Ničeho! Jen nemoci. A samozřejmě jako táta mám strach o děti.

Rodina bude s vámi v Mostě?

Přijedou příští měsíc. Manželka a dvě děti. Mému synovi je jedenáct a hraje fotbal, dceři je sedm.

Zůstanou tady i ve škole?

Dcerka zde bude chodit do anglické školy. Syn zůstane v Portugalsku s mojí matkou, protože ho vybrali do tréninkového centra, ale během volna sem bude jezdit.

Trénoval jste v Nepálu. Byl jste tam věrozvěstem házené?

Popravdě, tenhle sport je tam na nižší úrovni, proto jsem tam přišel pomáhat s jejich národním družstvem žen. Byla to jedna z nejúžasnějších kapitol mého života. Úplně jiná kultura, jiní lidé, jiná země. Pomohl jsem Nepálu vyhrát na Asijských hrách první medaili v historii. Stříbrnou. Skvělá zkušenost.

Jací jsou tam lidé?

Víte, byl jsem v Angole, což je bohatá země díky ropě. A Evropa je podobná, protože lidé hodně myslí na peníze. V Nepálu tolik ne. Navzájem si pomáhají; podobnou energii cítím i tady v Mostě. V Nepálu je každý šťastný i v chudých podmínkách, tedy pokud je zdravý.

A co meditace v Nepálu?

Poznali jsme jednoho mnicha, guru na vrcholu hory, kde jsme měli teambuilding. Hodně jsem se od něj naučil. Viděl jsem ho chodit po horkých kamenech, to byla síla!

Jaké to bylo v Angole?

Angola je něco jako Rumunsko, ženy tam mají větší vliv než muži. Hrají velmi dobře. Já trénoval vojenský tým, silný byl i tým ropný. Mají skvělé podmínky pro házenou. Tréninkové centrum, hodně peněz na nákup dalších posil, které berou z celé Afriky. Do týmu jsem nasadil několik hráček, které jsou dnes hvězdy v Evropě, třeba Albertina Kassoma v Bukurešti. Byla to skvělá zkušenost, hráli jsme po celé Africe, porazili jsme týmy ze Senegalu, Konga, Kamerunu a severní Afriky. Strávil jsem tam čtyři roky života.

Národní tým Angoly jste vedl?

Já ne, ale můj otec trénoval angolskou reprezentaci žen a dostal se s ní na mistrovství světa. On mě k házené přivedl. Všichni máme stejné jméno, táta, já i můj syn.

Procestoval jste svět, jaké máte zkušenosti s českou házenou?

Vlastně žádné. Ale o mosteckém týmu jsem dostal hodně informací, protože klub je velmi dobře organizovaný. Poslali mi všechno. Od chvíle, kdy jsme se domluvili, uplynul měsíc. A jeden měsíc je pro mě dost, protože hodně pracuji. Viděl jsem všechny zápasy a mám informace o všech hráčkách. A hlavně na to nejsem sám, já nikdy nepracuji sám. V Mostě je skvělý realizační tým, který mi pomáhá.

Jaký mají Andělé kádr?

Úžasný! Máme i vynikající základnu a podle mě je možné krok za krokem dosáhnout nejlepší úrovně v Evropě. Máme vysoké hráčky, technické, s dobrou mentalitou pro trénink. Když pak máte podporu i od města a fanoušků a dá se všechno dohromady, můžou přijít výsledky.

Mostecké házenkářky slaví extraligový titul.

Most chce hrát rychlou házenou, takže ten styl vám je vlastní?

Ano, proto na mě klub ukázal. Budoucnost taková prostě bude, míč bude lítat, hráčky také. V hokeji rychle střídáte hráče, v házené můžete rovněž. Nedává tedy smysl hrát pomalu, bez intenzity. Je to jako v ringu. Taky do těch tří minut jednoho kola dáte všechno, jen se nemůžete vystřídat. V házené ano. A já to pravidlo využívám ne proto, že jsem blázen nebo vizionář, ale protože to prostě dovoluje.

Cílem Mostu je základní skupina Evropské ligy. Co říkáte losu? Nejprve turecká Ankara, pak případně německý Dortmund.

V posledních dvou letech jsem hrál proti tureckým týmům, takže o nich něco vím. Nebude to snadné. A Dortmund, to byl kandidát na Ligu mistrů, což hovoří o všem. Zatím však na něj nemyslíme, musíme zdolat prvního soupeře. A jít krok za krokem, teprve začínáme přípravu.

S Benfikou jste se dostal až do semifinále Evropského poháru.

Benfika nemá pohárovou historii, jen jednou v 90. letech hrála Ligu mistrů. Teď jsme se dostali mezi posledních šestnáct a prohráli jsme s tureckou Antalií, která pak soutěž vyhrála. V minulém ročníku už jsme došli až do semifinále, kde nás zastavily slovenské Michalovce po úžasném dvojzápase o dva góly. Odvedli jsme dobrou práci na to, že hráčky neměly zkušenosti z Evropy.

Proč vlastně trénujete ženy?

Mužská i ženská házená má stejná pravidla, stejné pohyby. I když mezi nimi jsou rozdílné charakteristiky, razím teorii, že na nejvyšší úrovni rozdíl není. I ženy jsou profesionálky, takže žádné výmluvy, že jsem žena. Ne, jsi profesionálka.

Jak komunikujete v šatně?

V angličtině, kterou neustále zlepšuji. A každá hráčka mi rozumí. Máme i posilu z Portugalska Carolinu de Sousa Loureirovou, i když vypadá jako Češka. (úsměv) Je snadné se domluvit se všemi, protože házená má svoje pravidla a komunikace je specifická. Nejsem spisovatel, ale trenér, takže žádný problém.