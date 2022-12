Nové Veselí, tým dvou zcela odlišných tváří. Mladíci hrají zápasy srdcem

„Velkou radost mám z toho, že se nám podařilo uhájit domácí tvrz,“ říká předseda oddílu Zdeněk Materna. „S tím, že k tomu přispívá vynikající divácká atmosféra, která tady na každém zápase je. Za tu chci našim fanouškům poděkovat.“

14 z 18 možných bodů dokázali házenkáři Nového Veselí uhrát v domácích duelech

Jenže ve venkovních utkáních Nové Veselí svůj velký trumf ztrácí. „Dáváme, jako dost často, dohromady nový tým s novým trenérem. Ten tým je navíc – jako u nás vždy – hodně mladý,“ říká Materna. „Tím, že zapracováváme mladé hráče, těžko budeme mít mužstvo s věkovým průměrem 26 27 let. Hrajeme to hodně srdcem, mladí hráči ale dělají hodně chyb. A hlavně ve venkovních zápasech, kde podpora diváků není na naší straně, je to pro ně hodně těžké. Tam to chce tu zkušenost,“ uvědomuje si šéf novoveselského klubu.

2 z 18 možných bodů přivezli svěřenci kouče Jana Bělocha z venkovních zápasů

Toho těší, že se práce s mladými hráči vyplácí. „Ti se pak prosazují i na mezinárodní úrovni, v rámci dorosteneckých a juniorských reprezentací. A nově máme dva hráče v širší nominaci seniorské reprezentace,“ těší Maternu, že se k Adamu Tomáškovi přidal Jiří Gregovič. „Oba jsou to naši odchovanci, kteří prošli naším TCM (Tréninkovým centrem mládeže – pozn. red.). To je pro mě dobrá a důležitá věc,“ pokračuje Materna.

Také díky tomu už rodinný klub z Vysočiny nemusí sázet ani na zahraniční posily: „Dnes už máme jen tři cizince, Maďara Akose Bendicseka a dvojici Slováků Marian Hajko – Andrej Parolly,“ dodal Materna, který během zimní přestávky nepočítá se žádnou změnou v kádru.