Odcházejícího Kocicha nahradí v Novém Veselí navrátilec Burnazović

Extraligoví házenkáři Nového Veselí oficiálně oznámili návrat dalšího bývalého hráče, který působil v zahraniční a nyní by se měl stát oporou Sokola. Po brankáři Vítovi Schamsovi, který má zacelit díru po Michalu Studeném, soupisku Sokola od nové sezony doplní Anur Burnazović. Ten by měl nahradit Martina Kocicha, jenž podle informací MF DNES přestupuje do KP Brno.