Nové Veselí hrálo výborně, přesto z Plzně odjelo s porážkou

„Nevím, co k tomu říct… Odehráli jsme výborný zápas, ale proti takovému soupeři, jako je Plzeň, rozhodují detaily. My jsme tam v klíčových chvílích prohráli pár osobních soubojů, ukvapeně jsme zakončili, nešli jsme do čisté šance a Plzeň to potrestala,“ povzdechl si trenér Sokola Peter Kostka.

Domácí manko pracně doháněli, teprve deset minut před koncem Linhart vyrovnal na 23:23. Nové Veselí pak sice ještě jednou odskočil o dva góly, ale pak přišel zlom. „Zvolili jsme hru se sedmi hráči v poli, kterou moc nepraktikujeme. Ale dnes nám pomohla,“ mínil plzeňský trenér Petr Štochl.

Už v pátek je od 20.15 na programu odveta, tentokrát se ale hraje na Vysočině.