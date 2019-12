Náročný program házenkářů Nového Veselí si vybral daň

Jeho tým odehrál za poslední dva a půl měsíce celkem 27 utkání. „A to je pro nás vražda. Bylo vidět, jak už taháme nohy, neměli jsme sílu,“ přiznal.

Proto podle něj také slavili Pražané v úterý večer vítězství naprosto zaslouženě. „Soupeř byl motivovanější, chtěl tentokrát víc než my. Naopak my jsme do zápasu nedali srdce,“ věděl Hladík.

Od začátku to byl ze strany Sokola na první pohled vlažnější zápas. „Nedokázali jsme se dostat pořádně do tempa,“ uznal trenér.

V úvodní polovině utkání tahali jeho svěřenci jednoznačně za kratší konec, čehož soupeř využil k odskoku na rozdíl až šesti branek. „Neuměli jsme si poradit s jejich obranným systémem 1–5, který nám dělal velké problémy,“ svěřil se domácí házenkář Martin Kocich. „Nevypracovali jsme si takové tutové šance, jaké bychom potřebovali,“ měl jasno.

Největší problémy Novému Veselí přitom dělal hostující Matěj Klíma, který se do statistik zapsal celkem jedenácti přesnými trefami. „Byl neudržitelný, to on zápas rozhodl,“ uznal Kocich.

Na straně domácích měl nejpřesnější ruku Nikola Sekulić, jenž dal šest gólů. Pětkrát se potom trefil David Melichar, který už dopředu věděl, že jeho tým nečeká nic jednoduchého. „Zápasy proti Dukle jsou vždy náročné, ale my jsme chtěli využít domácího prostředí, ve kterém se nám v letošní sezoně daří,“ zmínil skvělou bilanci, která skončila právě až soubojem s Duklou.

Vzpomínky na play off

Oba celky na sebe narazily i v loňském play off, které bylo chvílemi hodně vyostřené.

„A určité emoce panovaly v obou týmech i tentokrát. Myslím, že to trochu přerůstá,“ všiml si trenér pražského celku Daniel Čurda. „Jinak je jasné, že se Nové Veselí dostává k absolutní domácí špičce. Dva body jsme tady urvali díky obraně a skvělému gólmanovi Tomáši Petrželovi,“ měl jasno.

Ve druhé půli už převaha hostujícího týmu nebyla taková, jenže na obrat bylo příliš pozdě.

„Věděli jsme, že Dukla bude mít druhou polovinu slabší, což se potvrdilo tím, že jsme v ní remizovali. Bohužel prohrát první půlku o šest branek, to se moc těžko stahuje,“ byl si vědom Hladík.

Díky vítězství se Dukla posunula v extraligové tabulce před Nové Veselí na druhé místo, Sokol je zatím třetí se ztrátou jednoho bodu.

„Byl to hodně důležitý zápas, ale jedna prohra nic neznamená, sezona je pořád dlouhá a my jedeme dál,“ burcoval Kocich. „Stále můžeme pomýšlet na příčky nejvyšší,“ ujišťoval.

Zbývají ještě tři zápasy

K tomu však bude tým kolem trenéra Hladíka nutně potřebovat nabrat co nejvíc nových sil, proto už nedočkavě vyhlíží blížící se zimní pauzu. Jenže ještě předtím ho čekají další tři těžké zápasy.

Ten první je na programu už ve čtvrtek večer, kdy se v Novém Veselí představí ve čtvrtfinále domácího poháru TJ Cement Hranice. A Sokol věří, že se v utkání znovu bude moci opřít o hlasitou podporu svého publika.

„Kulisa byla i v zápase s Duklou skvělá, fanouškům moc děkujeme,“ vzkázali novoveselští házenkáři svým příznivcům.

Zbývající dvě extraligová kola v kalendářním roce 2019 pak odehraje Nové Veselí na půdě soupeře. V sobotu 14. prosince vyrazí do Jičína a o týden později nabere směr Hranice.

„Naše mužstvo a klub se rok od roku zlepšuje a systematickou prací postupně stáhl rozdíl kvality týmu i zázemí předních družstev v České republice. Ten byl přitom při našem vstupu do extraligy doslova propastný,“ připomněl složité začátky Sokola v nejvyšší domácí soutěži Hladík.