Házenkáře Nového Veselí povede trenér Kostka ze Slovenska

To, že nejde o aprílové sdělení, záhy potvrdil i šestatřicetiletý rodák z Bratislavy.

„Z Nového Veselí se mi ozvali minulý týden a já si vzal pár dnů na rozmyšlenou,“ svěřil se Kostka, který celou svoji dosavadní trenérskou praxi absolvoval v ŠKP Bratislava. „Musel jsem zvážit jednak to, že pokud nabídku přijmu, opustím po čtrnácti letech nejen ŠKP, ale také práci na střední sportovní škole. A navíc jsem fungoval i jako kouč v jednom bratislavském fitness centru,“ doplnil.

Definitivní rozhodnutí padlo v úterý večer, kdy řekl Veselí svoje ano.

„Je to pro mě nová a velká výzva. Navíc se mi líbí klubová vize. To, co dokázali v Novém Veselí vybudovat, to by podle mě měl být příklad pro všechny kluby. Není to o tom, že se najmou placení žoldáci, ale že se vychovávají vlastní hráči. Na to se těším,“ hlásil Kostka.

Otázkou ovšem je, kdy bude moct do svého nového působiště přijet. V současné době, kdy jsou uzavřeny hranice kvůli pandemii koronaviru, to určitě nebude.

„Zatím všechny věci řešíme přes videokonferenci. Každý den si voláme. Hráči stejně mají individuální program. A hned, jak to bude možné, dorazím,“ ujišťoval.

Nabídku z Nového Veselé dostal Kostka už před třemi lety od Pavla Hladíka. „Nabídl mi, abych šel trénovat dorost, ale tehdy jsem ještě odmítl,“ přiznal. „Každopádně s Pavlem jsme už dlouho kamarádi. Nevím sice, jestli mě vedení klubu doporučil právě on, ale mluvili jsme spolu a řekl mi: Byl bys blázen, kdybys to nevzal.“

Oba se budou potkávat v rámci extraligy. Hladík totiž přijal nabídku z SKKP Brno, kam za ním půjdou i dva hráči – Nikola Sekulić a juniorský reprezentant Radek Flajsar.