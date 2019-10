Házenkáři Nového Veselí mají jasno: nevypustí vůbec nic

Poprvé v historii klubu házenkáři Nového Veselí poznávají, jak chutná házená na opravdu nejvyšší úrovni. Tým kouče Pavla Hladíka střídá zápasy v extralize, domácím poháru a evropské soutěži Challenge Cup.

V uplynulých dvou týdnech tak sehrál hned pět soutěžních duelů. „Bylo to pro nás těžké, nová situace,“ přiznal kouč Hladík. „Musíme si na to zvyknout.“

Pozitivem je, že Sokol vyhrál jak oba duely nejvyšší domácí soutěže – s Lovosicemi a ve Frýdku-Místku – tak obě klání dvojzápasu druhého kola Challenge Cupu nad bulharskou Dobrudjou. A vítězství si připsal i v domácím poháru v Třeboni.

„Co se výsledků týče, jsme samozřejmě spokojení. A doufáme, že to tak bude pokračovat,“ pochvaluje si Hladík. „Většina kluků chodí buď do práce, nebo do školy. Takže je to opravdu velmi složité. A je super, že jsme všech pět zápasů dokázali vyhrát.“

Nový tým si rychle sednul, zvládá i koncovky zápasů

Aktuální výsledky jsou o to cennější, že hráčský kádr prošel v létě rozsáhlou obměnou. „Jsme tým, který je prakticky úplně nový. Přes léto jsme udělali opravdu velké množství práce a hráči se dokázali na sezonu dobře připravit. Klobouk dolů, že po čtyřech měsících, bez hlubších vazeb zvládají dramatické koncovky zápasů,“ připomněl, že obě extraligové bitvy Nové Veselí vyhrálo o jedinou branku.

„Naštěstí jsme v obou případech ve druhé půlce byli tím, kdo vedl a určoval tempo hry. A konec si pohlídal,“ oddechl si Hladík.

Ovšem také on připustil, že zejména ve Frýdku-Místku měl tým i notnou dávku štěstí. „Zápas nebyl z naší strany úplně povedený, v první půlce jsme byli fyzicky unavení a hledali jsme i motivaci. Únava se projevila, na takovou zátěž si musíme teprve zvyknout. Ale druhý poločas už měl od nás parametry, které jsme chtěli vidět,“ těší ho.

Hráče čekají krátké prázdniny, kouč zamíří do Švýcarska

Tento týden si tým díky reprezentační pauze odpočine. A to i od svého trenéra. Reprezentační kouč Hladík totiž s českými mladíky do dvaceti let zamíří za přípravou do Švýcarska.

„Jsme velmi rádi, že je před námi volno. A je dobře, že i já jedu na týden pryč,“ přiznává Hladík. „Kluci si ode mě odpočinou, v podstatě to pro ně budou takové prázdniny.“

Úkol je jasný. „Hráči si vyčistí hlavy a připraví se na další sérii zápasů, během které nás čekají strašně těžcí soupeři, kandidáti na medaili: Karviná, Zubří a Kopřivnice. Ta série bude opravdu těžká,“ uvědomuje si.

Kromě extraligy a třetího kola Challenge Cupu bude Sokol dál hrát i český pohár. Nabízí se otázka: nemělo Nové Veselí tuto soutěž obětovat?

„Zvažovali jsme to, několikrát jsme se o tom bavili,“ přiznal Hladík. „Ale nemůžeme si to dovolit. Ani vůči sobě, ani vůči našim hodnotám. Jsme klub z malé aglomerace, jediný zástupce Vysočiny v nejvyšší soutěži. A chceme uspět všude.“

Ostatně, je to dobrá škola také pro samotné hráče. „Pokud chtějí hrát velkou házenou, tohle by je stejně mohlo čekat. Pokusíme se dobré výsledky urvat,“ burcuje svěřence Hladík. „Vzešli jsme z ničeho, vše získali pracovitostí. A nechceme se teď dostat do situace, kdy si budeme vybírat, co budeme a nebudeme hrát. Nechceme vypustit vůbec nic,“ uzavřel.