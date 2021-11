Házenkáři Nového Veselí dostali po hektickém programu za odměnu burger

„Jsem hlavně spokojený, že jsme těžké období zvládli. Protože jsme celý měsíc, čtyři týdny, měli ‚anglický‘ cyklus, kdy jsme hráli v úterý nebo ve středu a pak o víkendu,“ připomíná trenér Sokola Peter Kostka náročný extraligový program doplněný o zápasy českého poháru.

„Bylo to hodně hektické,“ doplnil. Poslední duel jeho svěřenci zvládli, když ve středu doma porazili Frýdek-Místek 27:24. „Už ale bylo vidět, že to bylo hrozně upracované. Byli jsme hodně unavení, hlavně mentálně,“ všiml si trenér.

Ten svým hráčům za odměnu slíbil týmovou večeři. „Byli jsme na fantastickém burgeru,“ pochvaluje si pohoštění na Třech Studních. „Plus jsme měli regeneraci, navštívili jsme relaxační centrum.“

Dva dny pak své hráče poslal na zasloužené volno. „Potřebujeme si od sebe trochu oddychnout,“ usmívá se kouč, který další trénink naplánoval až na neděli.

Program házenkářů Nového Veselí do konce roku 2021 3. 12. Kopřivnice (V) 20.15

11. 12. Dukla Praha (D) 17.00

14. 12. Plzeň (D) 19.30

18. 12. Handball Brno (V) 18.30

„Tím, že další utkání v Kopřivnici hrajeme už v pátek, dostali hráči trénink v neděli večer od osmi hodin,“ uvedl Kostka. „Moc se jim to nelíbilo. Ale já se na to těším, připravil jsem do tréninkového procesu i nějaké novinky.“

Před koncem kalendářního roku Nové Veselí čekají ještě čtyři extraligové duely. Naopak semifinále českého poháru, které se mělo hrát 22. prosince, se po dohodě s Lovosicemi odloží na konec ledna.

„Poslední zápas tohoto roku tak odehrajeme 18. prosinci v Brně,“ říká Kostka. „Pohár bychom měli odehrát do konce ledna, ještě před jarní částí extraligy. Náš návrh je pátek 28. ledna nebo sobota 29. ledna, necháme na Lovosicích, co si vyberou,“ dodal Kostka.