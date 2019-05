Házenkáři Nového Veselí mají před odvetou sedmibrankový náskok

„Je to pro nás dost možná nejdůležitější vítězství sezony,“ uvedl trenér Sokola Pavel Hladík. „Výsledku si strašně vážíme. Kopřivnice je urputný tým, který nevypustí jediný fyzický souboj a se kterým se vyhraje málokdy vyšším rozdílem. Zkrátka: o sedm branek se pravidelně neporáží.“

Podle domácího pivota Nikoly Sekuliće, který v úvodním utkání vstřelil devět gólů, rozhodla větší energie domácího celku. „Není to ale konec. Připravujeme se na příští týden a budeme se snažit výhru potvrdit,“ slíbil Sekulić.

Oba celky do bitev o páté místo nastoupily ve značně kombinovaných sestavách. „Domácím chyběly dvě pravé spojky, ale u nás Bukovský a Petřík do obrany, kde to hodně skřípalo,“ připustil asistent hostujícího trenéra Jiří Gřes.

„Obdivuji hráče na obou stranách. I přes menší počet střídání bojovali do poslední sekundy,“ všiml si Hladík. „Diváci se museli bavit. Hráči ze sebe vydali vše, co v nich na konci sezony zbylo.“