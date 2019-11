Velká zkouška. Nové Veselí vs. Karviná, nastoupí i kamerunská posila

„Jsme na začátku sezony, ale už teď je vidět, že v extralize je silná trojka: Dukla Praha, Plzeň a Karviná. A hodně se také nechá slyšet Zubří. Mají prohlášení, že chtějí titul a že je pomalu druhé místo nezajímá. Takže se mezi favority taky hlásí,“ říká trenér Nového Veselí Pavel Hladík.

„My bychom chtěli být určitě taky nahoře, ale spíš se snažíme být pokorní. A nechat si nálepku černého koně,“ pokračuje kouč aktuálně pátého celku Strabag Rail extraligy.

Ten ví, že jeho celek během tohoto měsíce čeká těžký program: pět extraligových klání doplní pohárové vystoupení proti Handball Brno a především třetí kolo Challenge Cupu, ve kterém Sokol změří síly s lucemburským Differdange.

„Dali jsme si nějaký cíl: rádi bychom se pokusili postoupit v českém a bojovat o postup v evropském poháru,“ říká Hladík. „A z nejbližších čtyř zápasů vybojovali čtyři body. To kdyby se podařilo, dal by se podzim označit za úplně super,“ připomíná, že následný duel s Maloměřicemi už patří do jarní části soutěže.

První krok chce Nové Veselí udělat už v neděli. „Na zápas s Karvinou už by měl být připraven i Pamphile Bassomben,“ těší se Hladík na kamerunskou posilu, která by se měla k týmu po dlouhém čekání na víza připojit dnes. „Budeme ho chtít začlenit do týmu, ve středečním pohárovém utkání s Brnem by měl dostat velký prostor,“ naznačuje kouč Hladík.