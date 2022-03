Házenkáři Nového Veselí mají od středy jistou účast v play off

Domácí, kteří hostům přervali nejen sérii pěti výher, ale především sen o účasti ve vyřazovací části, podle kouče nepustili Jičín do zápasu. „Od první minuty jsme měli správné mentální nastavení, byli jsme zdravě sebevědomí a takticky kvalitní,“ pochvaloval si Kostka.

Hrdinou utkání se stal brankář Martin Štohanzl. „V těch momentech, kdy Veselí potřebovalo, ty důležité zákroky měl. To bylo asi rozhodujícím faktorem na misce vah,“ uznal trenér Jičína Petr Mašát.

„Oba týmy hrály s tím, že prostě musíme. Pro všechny už to v podstatě bylo play off, nebylo co řešit,“ popsal atmosféru utkání Štohanzl.

V posledním zápase základní části se Nové Veselí v sobotu od 18 hodin představí v Lovosicích.