Balkánské posily dávají týmu Nového Veselí krev, která Čechům někdy chybí

Skromný celek z Vysočiny nezastírá, že tzv. balkánská cesta je výhodná i ekonomicky. „V extralize jsme dva a půl roku. A pokud chceme kvalitní posilu, nemůžeme zatím čekat, že k nám budou přestupovat hráči z družstev, jako je Karviná, Plzeň nebo Dukla Praha,“ vysvětluje trenér Hladík. „Máme omezené prostředky, a proto jsme sáhli do zahraničí, kde jsou hráči paradoxně levnější.“

Navíc lze objevit vhodné posily i na pozice, které jsou v Česku prakticky nedostatkové. „Na určité posty, které jsme chtěli posílit, jsme v extralize nikoho neviděli. Měli jsme sice vytipované nějaké hráče, ale nenašli jsme nikoho, koho bychom mohli vůbec mít, nebo kdo by k nám chtěl přijít,“ vysvětluje Hladík.

Nové Veselí proto vsadilo na cizince. Což se ukázalo jako správná volba. Trio Sekulić (77 branek), Živojinovič (60) a Kezić (44) aktuálně patří mezi pětici nejlepších střelců Sokola – a například Živojinovič k těsné sobotní výhře 23:22 nad Jičínem pomohl sedmi góly.

Navíc se dobře ukazuje také zimní posila, moldavský reprezentant Roman Dodica. „Byl to od nás dobrý krok. Jak lidsky, tak herně k nám zapadá,“ pochvaluje si trenér. „Vypadá dobře, je pracovitý, s jeho přístupem jsme spokojení. Navíc je to hrozně mladý hráč, kterého jsme brali pro budoucnost. Má půl roku na aklimatizaci, to hlavní od něj čekáme až v příští sezoně,“ dodává Hladík.