Nic není ztracené, je to poločas, burcují se házenkáři Nového Veselí

„Samozřejmě jsme smutní, že jsme nevyhráli. Na druhou stranu je potřeba říct, že soupeř má velikou kvalitu,“ připouští trenér Sokola Pavel Hladík.



„Bylo to pro nás veliké utkání a fakt jsme rádi, že jsme si ho mohli zahrát,“ pokračuje kouč. „Navíc ještě není nic ztraceného. Je to jen poločas a prohra o gól, při takovém skóre to není úplně špatná pozice do odvety,“ je přesvědčen.

To ostatně potvrdil také trenér hostů Sylvain Brosse: „Viděli jsme výborné utkání. Pro nás je dobré, že jsme vyhráli. Ale je to stále otevřené.“

Jinak vyrovnaný sobotní duel hodně ovlivnil jeho úvod, v němž zkušenější hosté rychle odskočili do vedení 5:1. Reakce domácího trenéra na sebe nenechala dlouho čekat, už v čase 6:53 si vybral první time-out.

Fakta: 3. kolo Challenge Cupu 17. listopadu Nové Veselí – Differdange 21:22 23. listopadu Differdange – Nové Veselí hraje se od 20.00

„Bylo to zajímavé. Člověk si už myslí, že jsme někam došli. Přeci jen, když hrajeme zápas s Plzní nebo dalšími top českým týmy, hráči už nejsou nervózní. Soupeře znají,“ přemítá Hladík. „Tady bylo vidět, že tam z naší strany nervozita byla. Trošičku jsme zaplatili nováčkovskou daň.“

Ukázaly se zkušenosti Red Boys, kteří se v evropských soutěžích pohybují už osmým rokem. „My to hrajeme poprvé, takže v úvodu jsme dělali hodně technických chyb,“ všiml si Hladík.

Ve složité chvíli domácím pomohlo tradičně skvělé publikum. „Rozhodně bych chtěl poděkovat fanouškům, přišlo jich strašně moc a tlačili nás dopředu,“ všiml si Adam Ptáčník. „Hlavně na začátku, když jsme trochu zaspali, na nás nezanevřeli a dotlačili nás k obratu.“

V poločase bylo skóre 13:13, v úvodu druhé části Sokol dvakrát vedl (14:13 a 16:14). Slibný průběžný výsledek však neudržel a naopak v poslední vteřině inkasoval branku na 21:22. „Dotáhnutí proti tak kvalitnímu soupeři nás stálo hodně sil,“ všiml si Hladík. „Myslím, že na konci to bylo už spíše o štěstí, když se hostujícím hráčům míč často odrážel do rukou. Do Lucemburska pojedeme s čistou hlavou, nemáme co ztratit. Ať zápas dopadne, jak dopadne, musím říct, že pro nás jsou to obrovské zkušenosti.“

Ještě předtím, než se novoveselský tým v pátek v pět ráno vydá na jedenáctihodinovou cestu autobusem, hráči Sokola odehrají jedno utkání. Zítra v 18 hodin v přímém souboji o druhou příčku extraligové tabulky přivítají Zubří.

„Trenéři a realizační tým Differdangu nám potvrdili, že Challenge Cup je pro ně vrchol sezony, liga je pro ně doplněk. Soustředí se na evropský pohár, v nabitém programu odkládají zápasy, mají celý týden volno,“ prozrazuje Hladík.

„My to máme jinak, bojujeme extrémně těžké zápasy v extralize, která je pro nás prioritou,“ zmiňuje nadcházející duel. „Program je strašně nabitý, únava už je citelná, ale hráči se do Lucemburska těší. Doufám, že ze sebe vyždímáme co nejvíc, a pak si dáme dva dny volna.“

I v Differdangu Sokol poženou kupředu fantastičtí fanoušci z Nového Veselí. „Mělo by jich tam jet asi čtyřicet padesát. Jsme za to fakt rádi, budeme mít perfektní podporu. A toho si vážíme,“ dodal Hladík.