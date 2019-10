Házenkáři Nového Veselí se vražedný program snaží nepitvat

„Je to vražda.“ Tak komentuje nejbližší program svých svěřenců trenér extraligových házenkářů Nového Veselí Pavel Hladík. „Ve dvanácti dnech nás čeká pět zápasů,“ pokračuje.



Jeho tým už zítra v nejvyšší domácí soutěži přivítá Lovosice, o víkendu sehraje dva duely evropského poháru Challenge Cup proti bulharské Dobrudje, příští středu v rámci českého poháru odcestuje do Třeboně a v neděli se představí v dalším extraligovém klání ve Frýdku-Místku.

„Snažíme se to nevnímat, moc se v tom nepitvat. A program co nejlépe přizpůsobit. Trénovat a odpočívat ve chvíli, kdy máme a můžeme,“ prozrazuje kouč, který na uplynulý víkend naplánoval volno.

„Po čtrnácti dnech, kdy jsme měli anglické týdny, jsme minulý týden mohli konečně trénovat. A příprava byla poměrně náročná, měli jsme deset tréninků v pěti dnech,“ popisuje. „O víkendu kluci dostali zasloužené volno, protože jsme potřebovali být chvíli od sebe.“



Program Nejbližší zápasy házenkářů Nového Veselí Extraliga

9.10. Lovosice (D) 18.00

20.10. Frýdek-Místek (V) 18.00 Challenge Cup

12.10. Dobrudja (D) 17.30

13.10. Dobrudja (D) 10.30



Český pohár

16.10. Třeboň (V) 19.00

Náročný předcházející týden si Hladík pochvaluje: „Jsme rádi, že jsme mohli trénovat, protože při nejbližším programu je jasné, že na to už nebude příliš prostor,“ má jasno. Vše se v Novém Veselí podřizuje nadcházejícímu víkendu, kdy se Sokol poprvé v klubové historii představí v evropské soutěži.



Challenge Cup bere jako opravdovou výzvu. „Pro nás je ten evropský pohár taková motivace, že doufám, že to přebije i únavu,“ přeje si. „Doufám, že nám elán vydrží.“

Cíl je jasný: proti bulharskému soupeři využít výhody domácího prostředí a probojovat se minimálně do třetího kola.

„Je to obrovská prestiž pro klub i pro celou Vysočinu. Jsme jediný klub v kraji, který hraje evropský pohár,“ připomíná Hladík. „Takže to vnímáme velmi silně a budeme se na to hodně soustředit.“

A to i přesto, že Challenge Cup, na rozdíl třeba od fotbalových pohárů, házenkářům nepřinese žádný ekonomický zisk.

„Naopak, je to pro nás velký výdaj. Pokladník klubu by si určitě přál, abychom hned ve druhém kole vypadli. To mi vždy dává za úkol,“ líčí Hladík.

Pavel Hladík je koučem házenkářů z Nového Veselí.

„Na druhou stranu to říká s úsměvem. A i kdybychom měli postoupit, tak bychom se snažili někde ušetřit nebo sehnat další partnery tak, abychom to hráli,“ má jasno.



A ani třetí kolo by případně nemuselo být konečnou. „Hodně důležitý by byl los, aby z toho nebyl nějaký let na Madeiru. To by bylo finančně velmi náročné. Ale museli bychom to zvládnout i tak,“ je přesvědčen.

„Dvě letošní kola bychom měli mít pokryté a případné čtvrtfinále, které se hraje až na jaře, už by šlo z nového rozpočtu,“ nastínil novoveselský kouč.