Snovou sezonu házenkářů Nového Veselí pokazilo prokletí jménem Dukla

V domácím poháru se v této sezoně probili mezi čtyři nejlepší týmy, v extralize poprvé v historii klubu hráli play off.

V obou případech však úspěšnou cestu házenkářů Nového Veselí letošním ročníkem zničil stejný soupeř: pražská Dukla.

Ta nejprve v semifinále českého poháru porazila Sokol 31:24, poté ho vyřadila i ve čtvrtfinále ligové soutěže (3:1 na zápasy).

„My teď samozřejmě cítíme velké zklamání,“ připustil po nedělním utkání v Praze kouč Nového Veselí Pavel Hladík. „Ale myslím, že až se za dva dny ohlédneme, tak si možná uvědomíme, čeho jsme dosáhli.“

Malý klub z Vysočiny se v tomto ročníku definitivně zbavil nálepky „extraligového překvapení“ a vybudoval si u soupeřů odpovídající respekt. V nejvyšší soutěži se prakticky od začátku sezony pohyboval v čele tabulky a až tři porážky v závěrečných třech kolech základní části (s Duklou Praha 27:35, s Kopřivnicí 26:28 a s Plzní 21:31) ho přikovaly až na čtvrtou příčku.

Fanoušci házenkářů Nového Veselí,

„Musím říci, že cítím obrovskou hrdost na to, co jsme letos jako malý klub dokázali. Myslím, že příští rok už nebudeme nazývaní nováčkem, ale stálým účastníkem soutěže. A to je pro nás to, co jsme si potřebovali vydobýt,“ říká Hladík. „Ukázali jsme, že extraligová házená na Vysočinu patří a my musíme jen tvrdě pracovat.“

I do vyřazovací části vstoupilo Nové Veselí dobře, když úvodní čtvrtfinálový zápas vyhrálo 28:23. Jenže pak jako by se hráči soupeře s věhlasnějším jménem zalekli.

„Do soboty jsme šli s čistou hlavou, chtěli jsme si to užít. V neděli jsem cítil spíš nervozitu, která nás svazovala. V zakončení jsme neměli tu lehkost,“ hodnotil Hladík po úvodních dvou střetnutích. „Asi jsme se zalekli toho, že bychom mohli vyhrát i druhý zápas,“ doplnil po porážce 15:23.

Cíl před dvěma utkáními v Praze tak byl jasný: „Chceme překvapit, aspoň jeden zápas zvládnout a vrátit sérii k nám domů, kde by se rozhodovalo,“ naplánoval Hladík.

Jenže na jeho slova nedošlo.

Sokol sice i v hale pražské Slavie držel s Duklou krok, v rozhodujících momentech však selhal.

V sobotu podlehl 21:24, v neděli pak 23:28. „Bohužel, play off se nedá hrát na 40 minut. Obzvlášť tady na Dukle, kde je tlak ze všech stran,“ zlobil se Hladík na výpadky v úvodu obou poločasů třetího duelu.

A ani o den později nemohl být spokojen. „Také dnes jsme byli rovnocenným soupeřem 40 minut, pak nám trošičku došly síly, protože Adam Ptáčník dostal červenou kartu a už jsme neměli spojky na střídání,“ mrzelo kouče. „Projevila se šíře kádru Dukly.“

V sérii tak nad nadšením a bojovností slavila úspěch zkušenost s velkými zápasy. „Byla to skvělá série. Musím před soupeřem smeknout klobouk, protože ukázal, že ne náhodou skončil v základní části čtvrtý,“ uznal kouč Dukly Daniel Čurda.

„Je to pět let, co jsme se ještě jezdili dívat na Duklu na evropské poháry, zatímco jsme sami hráli druhou ligu,“ připomněl Hladík. „Věřím, že když budeme takto pracovat dalších pět let, tak se třeba dočkáme velkého úspěchu,“ přeje si.

Nyní si hráči Sokola po třítýdenní pauze zahrají o umístění.