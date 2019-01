Bod bychom si zasloužili, řekl kouč Nového Veselí po bitvě s favoritem

„Odehráli jsme velmi dobré utkání proti v současnosti asi nejlepšímu českému týmu. Výsledek je pro nás možná až moc krutý,“ mrzelo trenéra Pavla Hladíka. „Podle mě jsme podali dobrý výkon a i za bojovnost jsme si bod zasloužili.“

Domácí sice proti favoritovi prohrávali v prvním poločase o čtyři a ve druhém dokonce o pět branek, přesto dokázali duel v závěru pořádně zdramatizovat. „Věděli jsme, že nás ve Veselí čeká ohromně těžké utkání. Byl to dramatický a bojovný zápas a jsme rádi, že jsme vyhráli,“ oddechl si hostující kouč Marek Michalisko. „V první půli jsme nedali tři sedmičky a dvě střely do prázdné branky a to možná rozhodlo,“ připustil Hladík. „Museli jsme proti tak silnému týmu neustále dotahovat, což nás stálo ohromné množství sil.“

Sedm vteřin před koncem mohl na 25:25 vyrovnat aktivní Josip Kezič, jeho střela však skončila pouze na blocích pozorných hostů.

„I při absenci Adama Ptáčníka tým ukázal obrovský charakter,“ připomněl Hladík zdravotními potížemi vynucenou absenci jednoho z klíčových hráčů svého týmu, který s klubem před jarní částí soutěže prodloužil smlouvu. „Karviné jsme vzdorovali a málem sahali i po bodu, což je velký příslib pro další zápasy.“

Dodicova premiéra? Pět branek

Parádní premiéru v dresu Nového Veselí si připsala zimní posila: moldavský reprezentant Roman Dodica. Příchod dvacetileté pravé spojky či pravého křídla klub oznámil jediný den před zápasem.

„V našem dorostu nemáme až do ročníku 2003 levorukého hráče na post spojky, a proto jsme zvolili Romana, který nás už v létě zaujal přístupem i výkonností,“ vysvětluje Hladík. „Věříme, že bude v dalších letech spolehlivým hráčem, který klubu hodně pomůže.“

To naznačilo hned úvodní utkání, ve kterém si Dodica připsal pět branek (5/2). „Nové Veselí je klub s velkými ambicemi a pro mě je ctí za něj hrát,“ uvedl Dodica. „Moc děkuji, že mi dali tuto velkou šanci. Já se budu moc snažit, abych co nejdříve pomohl klubu a dělal fanouškům radost.“