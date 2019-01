Bitvu proti Karviné berou házenkáři Nového Veselí jako přípravu

„Rozlosování je pro nás strašidelné.“ Tak mluví o zbývajícím programu základní části extraligy házenkářů trenér Nového Veselí Pavel Hladík.

Jeho tým, který po podzimu v nejvyšší soutěži za favorizovanými celky Karviné a Plzně překvapivě drží třetí příčku, čeká v jarní části soutěže osm zápasů.

„A dopředu jsme věděli, že si musíme něco nahnat,“ usmívá se Hladík. „Protože máme doma Karvinou, máme doma Plzeň, jedeme do Lovosic, Kopřivnice nebo pražskou Duklu. To všechno jsou složité zápasy,“ uvědomuje si.

A tak celek z Vysočiny před nadcházejícími bitvami zůstává skromný. „Naším prvním cílem zůstává dostat se do play off. Máme něco malinko nahráno, takže by nám mohly stačit dva body,“ počítá kouč.

Plány na konkrétní umístění po základní části si v Novém Veselí nedávají. „Budeme se snažit trpělivě sbírat body. Tak, aby jich bylo co nejvíce,“ nechce Hladík stresovat své svěřence. „Ale všichni cítíme, že můžeme do play off postoupit ze zajímavé příčky. A uděláme maximum pro to, abychom to zvládli.“

Proti Karviné mohou jen překvapit

Hned v nejbližším duelu to však pro Sokol bude skutečně složité. V domácí ZDT Areně totiž v neděli přivítá Karvinou. „Nemáme s nimi co ztratit,“ uvědomuje si Hladík. „Je to profesionální tým, s výborným zabezpečením a na české poměry obrovským rozpočtem.“

A tomu odpovídají také výsledky Karviné. Z dosavadních 13 kol (Karviná má k dobru odložený duel s pražskou Duklou - pozn. red.) nevyhrála jen tři, psychiku si navíc vylepšila nedávným prvenstvím v Českém poháru.

„Body ztrácí opravdu minimálně,“ ví Hladík. „Mají tak obrovskou sílu, že zbytku české ligy ujeli. Pro nás to tak bude spíš další přípravné utkání proti kvalitnímu celku před další částí soutěže,“ říká Hladík otevřeně. „Samozřejmě, kdyby se nám podařilo uspět, byly by to obrovské plusové body navíc. Ale favorit je jasně daný.“

Přípravu narušila marodka

Nové Veselí má za sebou složitou zimní přípravu, kterou zkomplikovala velká marodka. „Úvod byl výborný, deset dnů jsme parádně trénovali. Jenže pak bohužel půlka týmu ulehla s vysokými horečkami a antibiotiky,“ líčí Hladík.

Mužstvo sice absolvovalo skvěle obsazený turnaj v Polsku, na něm však přišlo o stěžejního hráče. „Adam Ptáčník utrpěl zranění kotníku,“ líčí Hladík. „Proti Karviné nenastoupí. Bude nám chybět, ale chceme ho nechat doléčit.“

S turnajem v Polsku byl jinak Hladík spokojen: navzdory tomu, že si jeho tým připsal tři porážky (KS Azoty Pulawy 27:32, Piotrokow Trybunalski 24:31 a MMTS Kwidzyn 23:27). „Dokázali jsme držet krok s top týmy polské superligy,“ těší kouče Nového Veselí.