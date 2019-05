Přišli o 167 branek. Teď házenkáři Nového Veselí vyhlížejí posily

„Musím říct, že toto přestupní období bylo nejnáročnější v historii klubu,“ říká trenér Sokola Pavel Hladík. „Pětičlenná sportovní rada měla letos jedenáct porad, kde se rozhodovalo o doplnění týmu.“

Klíčová otázka zněla: podaří se domluvit na další spolupráci s osobnostmi, které svými výkony přilákaly pozornost nejen nejlepších českých oddílů? „O naše hráče je zájem, klíčové osobnosti jako Jakub Štěrba nebo Víťa Schams měly zajímavé nabídky. Ale rozhodli se setrvat v týmu,“ těší Hladíka.

Naopak zkusit štěstí v zahraničí se vydají dva cizinci: Josip Kezić zřejmě zamíří do druhé německé ligy, o Marko Živojinoviće se zajímají kluby z Rakouska a Izraele.

„Oba mají lukrativní nabídky ze zahraničí, kterým nejsme schopní finančně konkurovat,“ vysvětluje Hladík. „Rozhodli se tým opustit, což je v pořádku. Když od nás hráč odchází do zahraničí, je to velmi dobrá vizitka pro klub.“

Třetím hráčem, který už nebude oblékat červený dres Nového Veselí, je Ondřej Skalický. „Ondra byl u nás na svém postu dvojka, za Lubošem Bartůňkem,“ zmiňuje Hladík další levé křídlo. „Zvolil proto Karvinou, kde bude mít možná větší herní zatížení. Je to logický krok pro všechny strany: jak pro nás, Karvinou i pro Ondru,“ dodává.

„Společně s těmito třemi hráči nám odchází 167 extraligových gólů, které nebude jednoduché nahradit,“ uvědomuje si Hladík. „Ale jsme s tím smíření. Naopak si myslíme, že doplnění bude velmi vhodné, zajímavé a budeme konkurenceschopní i příští sezonu.“

Jedničky na svých postech zůstávají

Další ztráty navíc aktuálně nehrozí. „Dostali jsme se do stadia, kdy naši hráči na postu jedničky nebudou v rámci českého trhu odcházet. Protože by si nepomohli. To je pro nás důležité,“ vysvětluje Hladík. „Když odejde dvojka, nedá se nic dělat.“

Klub už dříve avizoval příchod pěti nových tváří. Dvě z nich si vybral v dorostu, ze kterého se do áčka přesunují Radek Flajsar a Filip Bartůněk. Prvním novicem zvenčí, o jehož příchodu klub informoval v pátek, je Martin Kocich. Dvaadvacetiletá střední spojka, která v uplynulé sezoně v dresu Frýdku-Místku ve 26 zápasech nastřílela 133 branek.

„Martina sledujeme dlouhodobě. Je to hráč, kterého typologicky v týmu nemáme, velmi silný v situacích jeden na jednoho, s velkým hladem po gólech,“ všímá si Hladík. „Samozřejmě pro něj nebude jednoduché nahradit Josipa Keziće, jenž byl ústřední postavou týmu. Ale věříme, že Martin bude pracovitý v tréninku a postupně se stane silnou osobností našeho týmu,“ přeje si trenér.

Během příštího týdne se novoveselský klub chystá představit dvě atraktivní zahraniční posily. „Jedna je střední spojka, druhá je pravá spojka. Víc k tomu zatím říct nemůžeme,“ zůstává tajemný Hladík.

Přípravu na nový ročník zahájí Sokol 15. července. „Tři týdny se budeme připravovat doma v ZDT Aréně,“ prozradil Hladík. „Čeká nás kvalitně obsazený domácí turnaj Memoriál Josefa Smékala, turnaj v Rakousku a končíme herním soustředěním v Chorvatsku,“ dodal.