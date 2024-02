Házenkáři Veselí před důležitou bitvou o play off: Musíme nechat na hřišti všechno!

Už jen čtyři zápasy mají házenkáři Nového Veselí na to, aby před koncem základní části dokázali smazat aktuální tříbodovou ztrátu na příčky zaručující postup do play off. Hodně důležitý duel sehraje tým kouče Jana Bělocha v sobotu od 17 hodin doma proti Jičínu – dojde totiž na přímý souboj sousedů v tabulce, desátého a devátého celku extraligy. Oba konkurenty po dvaceti kolech dělí jediný bodík.