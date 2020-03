Ukončete extraligu. Play off bez diváků je nesmysl, zní z Nového Veselí

Finálová utkání poháru byla kvůli karanténě související s rozšířením koronaviru odložena, přerušena byla také extraliga.

A nyní se zdá, že celá sezona dnes bude předčasně ukončena.

„Co se bavíme napříč kluby, všichni jsou pro to, aby se už na nic nečekalo, padlo rozhodnutí a stejně jako u ostatních sportů byla sezona ukončena,“ říká trenér Nového Veselí Pavel Hladík. „Je nám to samozřejmě líto. Na druhou stranu nemůžeme na sebe vzít riziko, že by se něco stalo, někdo se nakazil,“ uvědomuje si Hladík.

„Hrát play off bez diváků je nesmysl. A nedovedu si představit, že by přijel soupeř z oblasti, kde je koronavirus rozšířen a hráči proti sobě normálně hráli,“ přemítá Hladík. „Bohužel, někdy musí jít sport stranou. Důležité je, aby byli lidé zdraví a aby se všechno co nejlépe přestálo.“

Zahraniční hráče poslali domů. Zůstal jen Kamerunec

Kvůli mimořádným opatřením souvisejícím s koronavirem dali novoveselští házenkáři hráčům čtrnáctidenní volno. „Poslali jsme všechny domů, s tím, že budeme čekat, jak se situace vyvine,“ potvrdil Hladík. „Chtěli jsme, aby i všichni cizinci odjeli, zůstal tady jen Basso,“ zmiňuje Kamerunce Bassombena. „Odjížděli v neděli, bylo to úplně narychlo. S Romanem Dodicou jsme to zjistili v sobotu, s tím, že opatření platí od pondělí,“ zmiňuje svého svěřence z Moldavska. „Takže jsme hledali poslední lety, aby se kluci dostali domů.“

Případného tréninkového manka se Hladík neobával. „Trénujeme hodně po celý rok, kdybychom z toho vypadli na čtrnáct dní, tak se to dá nastartovat. Budeme čekat a podle toho, jak se situace vyvine, dostanou případně hráči individuální plány.“