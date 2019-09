Ostrý start. Novoveselští házenkáři potřebují hned vítězit

„Hrajeme se soupeři, se kterými - pokud chceme být nahoře - bychom měli bodovat,“ komentuje Hladík los, jenž ještě v září do ZDT Areny postupně přivede Maloměřice, Jičín a Hranice.

„Pokud budeme mít po čtyřech kolech šest bodů, bude sezona velmi dobře našlápnutá,“ počítá Hladík. „Naopak, pokud bychom je neměli, tak čtyři body by byly ještě jakž takž, ale cokoliv pod ně už by znamenalo problém.“

V minulém ročníku Nové Veselí patřilo dlouhodobě na špičku extraligové tabulky. Soupeřům tak jasně ukázalo, že v nejvyšší soutěži rozhodně není náhodou.

„Respekt už jsme si získali. Co posloucháme, všechny týmy počítají s tím, že bychom se mohli pohybovat kolem pátého šestého místa,“ hlásí Hladík. „I ti silní už budou zápasu proti nám dávat význam, budou se na něj soustředit. I z tohoto pohledu to pro nás bude těžší.“

Skutečnou sílu soupeřů je podle Hladíka těžké odhadovat. „Hodně týmů posílilo, změn bylo hrozně moc,“ všiml si. „Až první dvě tři kola ukážou, jak na tom kdo bude.“

Předsezonní cíl Sokola je prý jasný: „Vždy jsme se chtěli primárně udržet, ale o tom se už nyní bavit nechceme. Jasným cílem, který poprvé otevřeně vyhlašujeme, je účast v play off. Pod to bychom nechtěli jít,“ říká otevřeně Hladík.

„Samozřejmě, z čím vyšší příčky do play off půjdeme, tím lépe. Ideální by bylo zopakovat umístění z minulé sezony,“ připomíná čtvrté místo po základní části minulého ročníku. „Chceme tomu být blízko, hrát třeba o páté šesté místo. I když víme, že to bude hrozně těžké.“

Pohár? Prestižní odměna

Kromě patnácti extraligových utkání Nové Veselí na podzim čekají také minimálně dva duely evropského poháru Challenge Cup.

„Chceme zvládnout první kolo, ve kterém máme přijatelného soupeře,“ zmiňuje bulharský tým HC Dobrudja. „Tu bychom rádi vyřadili, zvlášť když hrajeme dvakrát doma,“ připomněl, že se dohodli se soupeřem na změně pořadatelství odvetného duelu.

Celé Nové Veselí evropský pohár vnímá prestižně. „Bereme ho jako obrovskou odměnu za práci, kterou jsme tady udělali. Protože když jsme postupovali, většina lidí tvrdila, že v extralize budeme jednu sezonu a hned vypadneme. A my jsme za tři roky dokázali postoupit do evropského poháru. Což se možná nikomu v historii nepovedlo,“ pochvaluje si Hladík.

„Navíc to vnímáme strašně prestižně i vůči regionu. Jsme jediný kolektivní sport z Kraje Vysočina, který bude hrát evropský pohár. A to je zavazující,“ dodává kouč.