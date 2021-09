Házenkáři Nového Veselí vstoupili do nového ročníku extraligy parádně

Flajsar: Mé díky patří i Karviné Pouze jeden rok strávil Jakub Flajsar v Karviné. Dvacetiletý odchovanec novoveselského centra talentované mládeže do klubu z těšínského Slezska odešel začátkem roku 2020, od ledna 2021 formou hostování znovu oblékal dres Nového Veselí. A v létě se dvacetiletá střední spojka do Sokola vrátila nastálo. „Jsem hrozně šťastný, že jsme Kubu Flajsara udrželi a dokázali jsme zrealizovat jeho přestup,“ pochvaluje si trenér Nového Veselí Peter Kostka. „Je to mladý, velmi talentovaný a sebevědomý hráč, který hlavně v útočné fázi přinese kvalitu a kreativitu. Má výbornou spolupráci s pivotem,“ doplnil novoveselský kouč. „Jsem za to hrozně rád, poděkovaní patří oběma stranám. Jednak Veselí za projevenou důvěru, kterou ve mě vkládá. A to, že se mě rozhodlo odkoupit. Jak já, tak Veselí jsme ten přestup chtěli. A díky patří také Karviné, že nedělala žádný problém a vyhověla,“ ocenil Flajsar vstřícný přístup jednoho z nejslavnějších českých házenkářských klubů. Karviné mladý házenkář pomohl k zisku stříbrných medailí pro vicemistra extraligového ročníku 2020/21. „Karviné jsem moc vděčný za ten jeden rok, co jsem tam mohl strávit, a za to, jak jsem tam mohl vyrůst. Strašně moc mi to dalo, snad po všech možných stránkách,“ říká Flajsar. „Považuji to asi za největší zkušenost, která mě zatím potkala. Jsem strašně rád, že jsem tam byl, potkal jsem a poznal nové lidi, super hráče. Takže rozhodně bych nic neměnil, nic nebral zpátky,“ usmívá se. Nyní si ale znovu užívá rodinnou atmosféru malého klubu z Nového Veselí. „Po lidské stránce si rozumíme, v kabině i na hřišti je pohoda a super atmosféra. Tým vypadá dobře a my budeme chtít naši práci přetavit v dobré výsledky,“ dodává Flajsar.