Vítězství ze Strakonic musíme doma potvrdit, burcuje kouč Nového Veselí

„Neřekl bych konečně,“ usmál se trenér Sokola Jan Běloch. „Je to výsledek toho, že naše výkony byly zápas od zápasu lepší. A teď jsme to dokázali zúročit.“

Přesto, že jeho svěřenci první dva body vyválčili až na půdě nováčka, nechce kouč Nového Veselí výsledek nijak snižovat.

„Strakonice v předchozích zápasech ukázaly, že jsou doma velice nepříjemné. Stále u nich doznívá efekt toho, že do extraligy letos postoupily,“ ocenil Běloch. „Jakmile jim dá soupeř trochu šanci, dokážou toho využít,“ zmínil výhru 32:31 nad Kopřivnicí a remízu 26:26 s Handballem Brno.

„Toho jsme se chtěli vyvarovat. A já myslím, že se nám to povedlo. Byli jsem plně koncentrovaní, moc šancí jsme soupeři nedali a zvládli jsme to relativně v poklidu,“ těší Bělocha. „Bohužel nám v útoku trochu chybí herní sebevědomí a lehkost v zakončení. To nás brzdilo. Nebýt toho, mohli jsme utkání zvládnout ještě lépe.“

Přesto trenéra těší pozitivní trend jeho týmu. „Atmosféra v týmu byla celou dobu dobrá. Věděli jsme, že první dva zápasy neodpovídaly tomu, na co máme,“ připomněl úvodní dvě prohry ve Frýdku-Místku a v Jičíně. „Od těch dvou utkání, která byla opravdu špatná, se v naší hře každým zápasem ukazuje více a více pozitivních momentů. Teď jsme to proměnili v první vítězství. A věřím, že pokud budou naše výkony stále růst, další výhry budou rychle přibývat.“

V tomto týdnu sehraje Sokol dvě utkání. Už zítra přivítá poslední Hranice, které zatím nebodovaly, v sobotu se pak představí na hřišti aktuálně čtvrtého Zubří.

„V domácím zápase musíme vítězství ze Strakonic potvrdit, jinak by úplně ztratilo váhu,“ má jasno Běloch. „A potom pojedeme do Zubří, kde se před reprezentační přestávkou budeme chtít poprat o dobrý výsledek. Jsem přesvědčený, že můžeme najít cestu, jak je porazit,“ dodal novoveselský kouč.