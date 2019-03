Chceme to vyloženě odmakat, plánují si v Novém Veselí před play off

„Pro nás to byl po třech letech první zápas, kdy nám v extralize o nic nešlo. Takže to bylo úplně nové,“ říká trenér Sokola Pavel Hladík. „Vyzkoušeli jsme si, jaké je to hrát bez nervů.“

Pouze do hlediště usedla trojice klíčových hráčů, brankář Vít Schams a zahraniční posily Nikola Sekulić a Marko Živojinovič. Pouze pár minut pak na hřišti strávili Luboš Bartůněk, Josip Kezić a David Melichar.

„Základní šestka, dá se říct, měla volno,“ prozradil Hladík. „Jsme rádi, že jsme mohli dát příležitost mladým. Jsou to pro ně super zkušenosti a proti Plzni, která je po základní části první, velký bonus do další kariéry.“ Přesto, že večerní duel (hrálo se netradičně od 20.00) ze ZDT Areny vysílala v přímém přenosu Česká televize, na konečném výsledku domácím tentokrát zas až tolik nezáleželo. I když...

„Přesto, že nehrála ideální sestava a nastoupili mladí, dostali úkol, že nesmí dostat víc než 31 branek,“ prozradil Hladík. Nové Veselí totiž nechtělo přijít o pozici týmu s nejlepší obranou po základní části.

A kombinovaná sestava nakonec zadání splnila. Prohrála 21:31. „Na obraně hodně pracujeme, zakládáme si na ní, je důležitá pro styl hry, který chceme hrát,“ vysvětloval Hladík. „A pro náš klub, který je v nejvyšší soutěži tři roky, pochází z malé aglomerace, je velký úspěch, že dokážeme mít nejlepší obranu v extralize.“

Program Čtvrtfinále play off extraligy mužů v házené 23. 3. Nové Veselí - Dukla Praha 24. 3. Nové Veselí - Dukla Praha 30. 3. Dukla Praha - Nové Veselí případně

31. 3. Dukla Praha - Nové Veselí 6. 4. Nové Veselí - Dukla Praha

V pátek a sobotu (shodně od 18 hodin) už Nové Veselí čeká klubová premiéra: poprvé za své působení mezi českou elitou vstoupí do vyřazovací části. „Jsme natěšení,“ připustil Hladík.

Podle něj se Sokol ve čtvrtfinále střetne s nejtěžším a zároveň divácky nejatraktivnějším týmem, který mohl dostat. „Bude to pro nás svátek,“ říká před sérií s pražskou Duklou Hladík. „Hrajeme první play off a chceme, aby si ho hlavně užili naši diváci, kteří jsou fantastičtí.“

Dukla sice do aktuálního ročníku nevstoupila šťastně, v poslední době se však dokázala vyšvihnout až k pátému místu. „Jejich aktuální forma je jedna z nejlepších v soutěži,“ uvědomuje si Hladík.

„I když víme, že favoritem je tým z Prahy a respektujeme to, nebudou to mít s námi lehké,“ slibuje kouč domácích. „Chceme udělat maximum pro to, abychom je co nejvíce potrápili.“

Nové Veselí má svému soupeři navíc co vracet. Právě Dukla totiž v semifinále zastavila úspěšnou cestu Sokola domácím pohárem.

„Samozřejmě do toho jdeme s tím, že chceme sérii vyhrát. To je jasné,“ hlásí Hladík. „Začínáme doma, máme v zádech super fanoušky. Budeme se rvát o každý balon. Pro nás to bude o velké práci, chceme to vyloženě odmakat.“