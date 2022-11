Soupeř je hratelný, snad nám fanoušci pomůžou, věří novoveselský Halíček

„Souhlasím, myslím, že to vzhledem k dlouhé cestě a náročným podmínkám není vůbec špatný výsledek,“ pokyvoval hlavou Robert Halíček, jeden z nejmladších hráčů současného extraligového A-týmu Sokola. „Věřím, že před našimi fanoušky zápas zvládneme,“ dodal.

Co vám chybělo k tomu, abyste zvládli vítězně už první utkání v Chorvatsku?

Utekl nám začátek. Prvních deset minut od nás bylo hodně špatných. Soupeř nám jednu chvíli odskočil až na rozdíl pěti nebo šesti gólů. To se potom těžko dotahovalo.

Nicméně částečně se vám to podařilo...

Dost jsme se v dalším průběhu zlepšili, náš výkon pak gradoval. Bohužel na méně než dva góly jsme už manko stáhnout nedokázali. Ale znovu opakuji, že si myslím, že jsme přivezli přijatelný výsledek.

Zmínil jste náročné podmínky. Co přesně si pod tím mám představit? Špatné zázemí?

Ne, spíš jsem měl na mysli hodně bouřlivou atmosféru, kterou v hale vytvořili místní fanoušci. A je pravda, že hala byla trochu specifická, nicméně na to se vymlouvat nemůžeme.

Kolik času jste strávili na cestě do Gorice?

Bylo to delší, protože cestou tam jsme narazili na zácpy. I proto jsme jeli už den dopředu. Celkově to bylo nějakých deset hodin cesty.

Takže jste dorazili řádně rozlámaní...

Po příjezdu jsme si v pátek večer dali lehčí trénink a pak jsme vyrazili na procházku, trochu se protáhnout. Ale soupeř to u nás bude mít podobné.

A podobně by to mohlo vypadat i s atmosférou v hale. Ale i v Novém Veselí umí fanoušci udělat pořádně bouřlivou kulisu...

Přesně tak. Proto taky doufáme, že jich přijde co nejvíc a poženou nás za vítězstvím. Soupeř je hratelný a my věříme, že nám s ním fanoušci pomůžou.

Někteří příznivci Sokola s vámi vyrazili už na první utkání. Vnímali jste vůbec jejich fandění v tom vroucím domácím kotli?

Určitě. Chvilkami, když místní trochu utichli, nás hnali do útoku. Jsme jim vděční, že s námi jeli takovou dálku. Byli opravdu super.

Ve vašem případě to skoro vypadá, že čím delší cestování, tím lepší výkon. Se sedmi brankami jste byl nejlepším střelcem Sokola. Nebo jste se jen dobře vyspal?

(usmívá se) Taky se mi na začátku nedařilo, nehrál jsem dobře, ale pak jsem se do toho celkem dostal. Každopádně některé zápasy předtím nebyly z mé strany zrovna optimální, proto jsem rád, že tentokrát jsem týmu mohl pomoci.

Pohárová odveta se hraje v sobotu, ovšem ještě předtím musíte absolvovat středeční extraligové utkání s Kopřivnicí...

Je to soupeř, který má v tabulce stejně bodů jako my, takže i s ním budeme chtít vyhrát.