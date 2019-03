Nové Veselí v odvetě propadlo. Zahazovalo šance, chyběl klid v koncovce

Ostatně den předtím to jejich oblíbenci jasně ukázali. Při své historické premiéře ve vyřazovací části nejvyšší soutěže zvítězili 28:23. „Atmosféra obou utkání byla fantastická,“ ocenil bouřlivé publikum trenér domácích Pavel Hladík. „Byli jsme nadšení, bylo to krásné. Museli si to užít i sami diváci.“

To, co Hladíka nejvíce potěšilo, byl právě přístup domácích příznivců. „Už v sobotu to bylo super. Ale horší to nebylo ani v neděli, kdy jsme prohrávali,“ těší kouče. „Diváci oceňují to, že jsme v extralize třetí sezonu a hrajeme play off. Navíc ze čtvrté pozice. Vnímají to jako veliký úspěch.“

Ještě před několika lety by mnohým podobná myšlenka zněla jako fantazmagorie. Jenže nyní je to prostý fakt.

Klub z městysu na Vysočině, který má méně než 1 500 obyvatel, hraje vyrovnané partie s nejlepšími házenkářskými kluby v republice.

A proti nejúspěšnějšímu mužstvu československé historie je navíc letos, kdy hraje čtvrtý s pátým, v pozici po základní části lépe postaveného. „Je to pro nás svátek, nasáváme atmosféru play off,“ usmívá se Hladík. „Od začátku série víme, že v roli favorita je Dukla. A respektujeme to. Ale na druhou stranu, my hrajeme vzadu výborně a Dukla s námi má problémy.“

Pražský celek v obou duelech dal shodně 23 branek. „A to je přitom tým, který střílí kolem třiceti gólů za zápas,“ připomíná Hladík.

Jenže... Duely nerozhodují pouze obrany. A v útoku Nové Veselí v neděli selhalo. Za celé střetnutí překonalo výborně chytajícího brankáře Petržalu pouze patnáctkrát.

„Tomáš nás vymazal. Neproměnili jsme šance na dva zápasy,“ mrzelo domácího gólmana Víta Schamse. „V útoku jsme úplně propadli,“ měl jasno kouč Hladík. „Ne, že bychom se do šancí nedostávali. Ale bohužel jsme je neproměnili.“

Rozhodl prakticky už první poločas. „Dostat za půlku jedenáct gólů, to je perfektní vizitka. Ale dát šest, to je hrozné. To se nám za tři roky nestalo,“ věděl Hladík. „Tam jsme opravdu propadli. I kdybychom hráli v útoku špatně, stejně deset gólů za poločas dát musíme.“

Ve druhé části sice náskok soupeře domácí postupně dokázali odmazat na rozdíl tří branek, na vyrovnání už však nenašli síly.

Nakonec prohráli 15:23. „Zatímco do soboty jsme šli s čistou hlavou, chtěli jsme si to užít, v neděli jsme věděli, že i druhý zápas můžeme vyhrát. A to nás svazovalo,“ připustil Hladík psychický blok. „Cítil jsem nervozitu, která se projevila v zakončení. Nebylo to o tom, že bychom byli výrazně horší. Ale chyběl klid v koncovce.“