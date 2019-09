Duklu potrápili, ale na body házenkáři Nového Veselí nedosáhli

„Rozhodně se nemáme za co stydět, předvedli jsme výkon, který bychom asi venku chtěli předvádět,“ pustil se do hodnocení souboje hlavní kouč Sokola Pavel Hladík. „Bohužel proti Dukle v dnešní formě nemůžeme hrát jen čtyřicet minut. To nestačí,“ povzdechl si.

Jeho svěřenci zvládli velmi dobře úvodní část první půle. „Tam jsme hráli to, co jsme chtěli,“ potvrdil Hladík. „Jenže potom jsme od toho trošku ustoupili a Dukla nás potrestala,“ doplnil.

Do druhé poloviny zápasu vstupovaly oba týmy za nerozhodného stavu 15:15, byť jednu chvíli měli hosté už třígólový náskok.

„My jsme se ale potom enormně zlepšili a podařilo se nám srovnat,“ pochvaloval si trenér pražského celku Daniel Čurda. „A následně nám pomohla změna obranného systému na 0-6. Tím si myslím, že jsme vývoj otočili v náš prospěch,“ radoval se.

Zhruba deset minut před koncem utkání vedla Dukla už o šest branek, jenže Sokol se stále nechtěl vzdát. Postupně ztrátu snižoval a nakonec prohrál jen dvougólovým rozdílem. „Znovu musím zopakovat, že se rozhodně nemáme za co stydět,“ hlásil Hladík. „Odjížděli jsme s hlavami nahoře.“

Zároveň však také s poučením, že příště musí novoveselští házenkáři bojovat celých šedesát minut. „Je úvod soutěže a my jsme zase předvedli dobrý výkon. Jedeme dál,“ burcoval kouč.

Nejlepšími střelci Sokola byli v souboji s pražskou Duklou Nikola Sekulič (Srbsko) a Dmytro Turčenko (Ukrajina). Oba nastříleli osm branek.

V dalším kole doma Nové Veselí přivítá v sobotu Jičín.