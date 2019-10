V Novém Veselí se veselí, házenkářům pohárový los přál

„Upřímně musím říct, že jsem byl nervózní, jak jsem nebyl poslední dva roky,“ říká trenér Nového Veselí Pavel Hladík. „Když nám vytáhli jméno soupeře, byl to až předposlední los, spustil se veliký řev. Spadl nám strašně veliký kámen ze srdce. Jsme obrovsky spokojení.“

Skromný klub z Vysočiny se obával především toho, aby po víkendovém postupu přes bulharskou Dobrudžu (35:23 a 46:14) v další fázi soutěže neschytal geograficky příliš vzdáleného soka.

„Byl tam tým z Izraele (Ramat Ha-Šaron - pozn. red.) nebo portugalská Madeira. A to by byl ekonomicky velký zásah do chodu klubu. To jsme nechtěli,“ přiznal Hladík. „Tohle je sice finančně taky náročné, ale je veliký rozdíl, jestli na zápas pojedeme, nebo poletíme.“

Do Differdange, které leží poblíž belgicko-francouzských hranic, se dá dojet zhruba za osm hodin. „Je to na dojezd autobusem, což je příjemné. To jsme chtěli a jsme za to hodně rádi,“ připouští.

Navíc ani sportovně nejsou Red Boys nepřijatelní. „Čeká nás velmi těžký tým, vedoucí celek lucemburské ligy. Hraje za něj asi devět cizinců,“ vysledoval Hladík. „Budou mírným favoritem, ale je to tým, se kterým se můžeme měřit. Karty budou rozdané padesát na padesát. O to to bude zajímavější.“

První utkání odehraje Sokol v sobotu 16. listopadu v domácím prostředí. „U nich nastoupíme o týden později. Uvidíme, jaký konkrétní termín vyberou,“ dodal Hladík.