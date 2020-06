Ptáčník po prvním testu v reprezentaci: Nervozita zmizela po dvou trénincích

První červnový týden strávil člen extraligového novoveselského A-týmu Adam Ptáčník na srazu české házenkářské reprezentace. A byla to pro něj v tomto směru velká premiéra.

„Opravdu nemůžu říct, že bych něco takového čekal,“ svěřil se letos třiadvacetiletý rodák z Pardubic. „Dostat se do reprezentace je pocta pro každého hráče,“ dodal.

Bral jste pozvánku na sraz jako odměnu za celkově povedenou uplynulou sezonu?

Bylo to pro mě zadostiučinění za všechnu práci, kterou jsme tomu tady v Novém Veselí už několik sezon dávali.

Zatím to ovšem bylo jen tréninkové setkání bez zápasu...

Měli jsme dva dvouhodinové tréninky denně. Samozřejmě jsme dělali herní cvičení a také nám trenéři říkali, na čem bychom měli zapracovat. Každý z nás si ze srazu odnesl spoustu cenných rad do budoucna.

Byl jste nervózní?

Jelikož jsem se předtím žádného podobného srazu nikdy nezúčastnil, tak ano. Nevěděl jsem, co od toho mám čekat. Ale po nějakých dvou trénincích nervozita úplně zmizela. Parta byla výborná, atmosféra taky, takže jsem neměl důvod být nervózní.

V nadcházející extraligové sezoně povede Nové Veselí nový hlavní kouč Peter Kostka, který nahradil Pavla Hladíka. Jste připraveni na tuhle změnu?

Já pod panem Hladíkem hrál šest let, ale jsou tady i kluci, kteří s ním strávili třeba deset nebo patnáct let. A jak on sám před odchodem řekl, může být takové odtržení pro tým přínosem.

Co víte o jeho nástupci?

Že trénoval juniorku a působil v Bratislavě. Naživo jsem se s ním zatím nesetkal, komunikujeme pouze přes SMS zprávy či Facebook, ale věřím, že spolupráce bude dobrá.

Takže se mohou fanoušci těšit na další povedenou sezonu?

Tu uplynulou jsme měli rozehranou jako nejlepší. Dostali jsme se do finále poháru, na které jsme se strašně těšili, v play off nás čekal dobrý soupeř... A najednou přišel konec kvůli koronaviru. Byli jsme frustrovaní. Proto bychom rádi loňský úspěch minimálně zopakovali.

Vím, že smlouvu se Sokolem máte do roku 2021, neobjevila se už nějaká nabídka odjinud?

Nic konkrétního. Já teď dodělávám školu, studuji humanitní studia na pardubické univerzitě, takže jsem ani nic měnit nechtěl. Uvidíme, jestli se mnou Nové Veselí bude chtít potom jednat o případném prodloužení smlouvy. A až na základě toho bych případně komunikoval s někým jiným.