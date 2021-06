Každý se rodí jako házenkář. Šéf svazu Zdráhala představil „dudlíkovou“ teorii

U dudlíku ale jeho přirovnání neskončilo.

„Když patnáctiletý kluk jede k večeru za svou milou a nechce budit její rodiče, co udělá? Přijede na kole, vezme kamínek a hází ho do okna. Když to všechno dobře dopadne a oni se vezmou, tak pak samozřejmě přichází i nějaké neshody. Všichni to známe z filmů, tu italskou domácnost. Žena v kuchyni vezme do ruky talíře a hází je po svém milém. Takže opravdu všichni jsme házenkáři,“ uzavřel svoji analogii nadlehčeně Zdráhala.

Zdráhala byl šéfem svazu zvolen letos v březnu, i když v té době stále aktivně hrál. Teď už se naplno věnuje své funkcionářské práci.

„Naším cílem je profilovat házenou jako atraktivní, tvrdý a zároveň férový sport, který díky své komplexnosti zajistí u mládeže vyvážený fyzický vývoj a rozvine u nich kolektivní myšlení a sportovního ducha,“ řekl na tiskové konferenci.

Chce házenou dostat do nejpopulárnější čtyřky sportů v Česku. „V Evropě je házená ve většině států v TOP 4, ve spoustě z nich je to dokonce číslo dva a v Maďarsku je to dokonce sport číslo jedna. Ty předpoklady tady jsou,“ věří dlouholetý kapitán reprezentace.

Házená podle něj pro dnešního diváka obsahuje ideální kombinaci tvrdosti, dynamiky a akce: „Celých šedesát minut je plných akce. V dnešní rychlé době ten sport přesně odpovídá požadavkům diváka.“

Velké cíle se neobejdou bez rozšíření členské základny, k tomu by měla přispět mimo jiné i připravovaná akce „Léto s házenou“.

Ta spočívá v popularizaci házené prostřednictvím víkendových akcí na koupalištích ve všech krajích ČR. „Tento projekt jsme položili na stůl zhruba před čtyřmi týdny. Chceme házenou představit celé České republice,“ řekl Zdráhala. Podle plánu by se házená každý víkend představila v jiném kraji na jednom z koupališť.



„Nebereme to čistě jako nábor dětí. Chceme děti přitáhnou ke sportu,“ dodal nejlepší střelec Eura 2018.

Novou vizi české házené schvaluje i předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval. „Já bych chtěl popřát, aby se házená vrátila k tomu, co dříve znamenala, aby se vrátila na olympijské hry. Jsem strašně rád, že se sportovec opět dostal do čela svazu,“ řekl Kejval.

Předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval (vlevo) promlouvá na tiskové konferenci směrem k šéfovi házenkářského svazu Ondřeji Zdráhalovi.

Od vzniku samostatné České republiky se muži ani ženy na olympiádu nedostali (poslední reprezentační účast se datuje do roku 1992, tehdy muži ale reprezentovali ještě ČSFR).



„Všichni víme, že to není jenom o reprezentaci, že je to o celé základně, o práci s mládeží. Chtěli bychom tomu maximálně pomoci,“ dodal Kejval, který bude 29. června obhajovat post předsedy ČOV.