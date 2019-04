Nominaci házenkářů na Bělorusy doplnili Číp, Poloz, Užek a Patzel

V nominaci dlouho visely otazníky nad dvěma zkušenými křídly Čípem a Miroslavem Jurkou, kteří měli zdravotní problémy. „Tomáš Číp se uzdravil, už za Prešov po návratu i něco odehrál. Je to navíc zkušený hráč a my věříme, že bude připravený,“ uvedl v tiskové zprávě kouč Filip.

Jurka se naopak uzdravit nestihl. „Ještě nenastoupil v klubu do žádného zápasu a není stoprocentně fit, jeho pauza byla dlouhá. David Poloz hraje v Suhru Aarau stabilně a podává dobré výkony, rozhodli jsme se pro něj,“ dodal Filip.

Do počtu 18 jmen pak nominaci doplnili hráči z české ligy, karvinský Užek a Patzel z Dukly Praha. „Užek podává v Karviné výborné výkony. Otazníkem byly jeho dřívější zdravotní problémy s koleny, ale v rozhovoru s ním jsme si potvrdili, že je v pořádku, a je to vidět i na jeho výkonech. Myslím si proto, že si nominaci zaslouží,“ uvedl Filip. „Patzel také podává kvalitní výkony, potvrdil to i teď po víkendu a přesvědčil nás i svou prací na poslední reprezentační akci,“ doplnil.

Tým se sejde o víkendu v Plzni, kde ho ve středu čeká domácí zápas s Běloruskem. V neděli je pak na programu venkovní odveta. Reprezentanti po dvou ze šesti zápasů vedou kvalifikační skupinu bez ztráty bodu. Vedle Běloruska v ní figurují Bosna a Hercegovina a Finsko. Na Euro, kterého se poprvé v historii zúčastní 24 týmů, postoupí z každé skupiny dva nejlepší týmy a dále nejlepší čtyři celky z třetích míst.