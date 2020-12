Házenkářská reprezentace zkouší i mladíky Patzela, Klímu, Pirocha a Mizeru

Na rozdíl od úterního přípravného utkání na Slovensku už ve výběru nechybí ani legionáři z německých soutěží.

Český celek odehraje 6. a 9. ledna úvodní dvojzápas evropské kvalifikace, který byl v prvním listopadovém týdnu kvůli koronavirové situaci v zemi odložen. Poté se reprezentanti představí na světovém šampionátu v Egyptě. Na lednové akce se bude tým chystat na přípravném kempu v Plzni, který začne na Nový rok večer.

„Na Faerské ostrovy pojedeme pravděpodobně se 17 hráči a samozřejmě tato nominace zatím není konečná pro mistrovství světa,“ uvedl v tiskové zprávě Filip.

Mladíci si řekli o místo dobrým výkonem při výhře 28:21 na Slovensku i tím, jak se prezentovali na kempu v Zubří. Teprve osmnáctiletý Jonáš Patzel je v týmu společně se starším bratrem Vojtěchem.

„Se Šimonem Mizerou jsme počítali do nominace delší dobu. Jonáš Patzel, Piroch a Klíma jsou další tři mladí hráči, kteří také dostanou další příležitost. Celkový projev těchto hráčů v posledních třech dnech byl takový, že si o nominaci řekli. Původně jsme počítali s tím, že na dalším kempu budeme pracovat s 20 hráči, nakonec jich bude 21,“ řekl Filip.

K týmu se už připojí hráči z lig v Německu. „Někteří hrají ještě dnes. Stát se může cokoliv, proto současná nominace ještě není definitivní a není rozhodnuto ani pro hráče, kteří třeba v aktuální nominaci nejsou. Kdokoliv může kdykoliv vypadnout a může nastat situace, že kdokoliv z širší nominace bude muset kdykoliv naskočit,“ poznamenal Filip.

Do nominace se nečekaně dostal i pivot Vít Reichl. „Je to trochu jiný typ hráče než klasičtí vysocí pivoti. Ale už na kempu v létě nás přesvědčil a teď za Hüttenberg hraje velmi dobře. S jeho pozvánkou jsme proto měli jasno. I proto, že v posledních letech jsme na postu pivota mívali problémy,“ podotkl Filip.

Reprezentace v úterý nastoupila k zápasu po více než 11 měsících. Kvůli koronavirové pandemii a zrušenému play off světové kvalifikace hrála poprvé od lednového Eura. „Ze začátku kempu v Plzni se budeme soustředit na to, abychom se posunuli v naší hře a vlastních činnostech. Tým nebyl kompletní od Eura a potřebuje to čas. Viděli jsme to teď v Zubří, kde jsme absolvovali tři tréninky a úroveň výkonu se zvyšovala,“ řekl Filip.