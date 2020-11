Bundesligové kluby se bouří proti lednovému MS házenkářů

Na velké zdravotní riziko upozorňují například mistrovský Kiel, který z pozice hlavního trenéra vede Filip Jícha, Wetzlar nebo Melsungen. „My v Kielu bychom uvítali odklad. Celosvětová situace momentálně takový turnaj prostě neumožňuje,“ řekl ředitel THW Viktor Szilagyi agentuře SID.

Jeho kolega z Wetzlaru Björn Seipp navrhuje odklad o několik měsíců nebo klidně o rok. „Pak už by mohla existovat vakcína a s ní by bylo vše jednodušší a bezpečnější,“ uvedl. Manažer Melsungenu Axel Geerken se také přiklání k posunutí mistrovství světa o rok, protože v létě budou odložené olympijské hry v Tokiu.

„Těžko teď předvídat, co bude v lednu, ale když vidíte, jak se všude omezují sociální kontakty na minimum, a pak má být mistrovství světa s 32 týmy a to s řadou mimoevropských, to nejde,“ dodal Szilagyi.

Koronavirus komplikuje také evropský šampionát házenkářek. Necelé tři týdny před začátkem se vzdalo spolupořadatelství Norsko a celý turnaj bude zřejmě hostit jen Dánsko.