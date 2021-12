Bylo to až protrápené, uznala po mistrovství světa házenkářek Zachová

„Cílem byl postup ze skupiny, což jsme splnily. Ale opravdu si myslím, že šampionátem jsme se trošku protrápily,“ uznala v nahrávce pro media 25letá Zachová, hráčka bundesligového Thüringer HC.

Češky na mistrovství zaznamenaly jen dvě vydřené výhry. Ta proti Slovensku znamenala postup do osmifinálové skupiny, nedělní vítězství 24:21 nad Kongem pak bylo loučením s vrcholem sezony. Za soupeřkami z Německa, Maďarska, Koreje a Dánska však zaostávaly.

Udělala vám radost alespoň výhra na závěr šampionátu?

Bylo to velice těžké utkání, pro nás druhá povinná výhra, ale... Nevím, i to bylo až protrápené. Samozřejmě jsme rády, že jsme to zvládly, chtěly jsme se rozloučit vítězně. Dřely jsme, šly do toho na maximum, ale úplně se nám nedařilo, což všichni viděli. Ale ano, byly jsme rády za dobrý konec.

Podobně vidíte z českého pohledu celý turnaj?

Teď převládá trochu zklamání. Myslím, že třeba s Maďarskem se dalo vyhrát, to samé s Koreou, protože to jsou soupeři, proti kterým bychom dokázaly uspět, kdybychom podaly lepší výkon. A takový, na který máme. Uhrály jsme dvě povinná vítězství. Hlavní cíl, postup ze základní skupiny, jsme splnily, ale něco navíc tomu chybělo.

Vy jste před mistrovstvím říkala, že budete na pravém křídle dvojkou za Janou Knedlíkovou, nakonec jste ale většinu zápasů začínala v základní sestavě.

Upřímně řečeno jsem byla překvapená, že jsem od začátku šampionátu byla v základu. Ale to je jedno, dobře jsme se o to podělily. Jsem ráda za takový prostor na hřišti, snažila jsem se ho využít na maximum a myslím, že jsme se s Janinou doplňovaly dobře.

Proti Kongu jste nastřílela šest gólů, celkem na turnaji jedenadvacet. Z toho máte radost?

Byly to hlavně sedmičky, takže bych to úplně nepřeceňovala. Gólů ze hry nebylo tolik. Ale jsem vždycky ráda, když jakýmkoliv gólem nebo obranným zákrokem můžu týmu pomoci. Je to týmový sport, takže šlapeme všichni dohromady.