ONLINE: Asijská výzva. Házenkářky hrají na mistrovství světa s Korejkami

Svěřenkyně trenéra Jana Bašného prošly ze základní skupiny z třetího místa, když po porážkách ve vzájemných zápasech skončily za Německem i Maďarskem a do osmifinálové fáze si nepřenesly žádné body.

ONLINE: Česko vs. Jižní Korea Utkání začíná v 15:30

Korea zatím na turnaji přemohla africké soupeřky z Konga i Tuniska a vysoko prohrála s Dánskem. Jak si povede v souboji s dalším evropským protivníkem?

„Můžeme čekat rychlou házenou, protože styl, který Korejky hrají, je hodně běhavý. Hodně chodí do rychlých přechodů, hrají spíše jedna na jednu. Nebudou to hráčky, které budou střílet z jedenácti metrů. Bude to trošku náročnější utkání, ale těšíme se konečně na nějaký zápas proti soupeři, který nebude z Evropy. Doufám, že otevřeme skupinu vítězně,“ podotkla spojka Markéta Hurychová.

Z šestičlenné osmifinálové skupiny postoupí do vyřazovacích bojů jen první dva týmy, na které české reprezentantky už teď ztrácejí čtyři body. Mají tak jen teoretickou šanci na čtvrtfinále, budou však usilovat o co nejlepší celkové umístění. V pátek je čeká silné Dánsko a v neděli výběr Konga.