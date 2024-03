Splnily jsme první z našich cílů, radovala se Píšová po triumfu Mostu v poháru

„Splnily jsme první z našich cílů, jsme strašně rády, že se nám to povedlo, a nakonec to nebylo ani takové drama. V první půli jsme odskočily, na tom jsme postavily základ celého utkání a udržovaly jsme to až do konce,“ radovala se mostecká brankářka Dominika Píšová, hrdinka středečního finále.

„Měla na tom obrovský podíl, hrozně nás podržela. Ale byl to hlavně kolektivní výkon,“ vypíchl kouč Andělů Vladimír Šuma.

Ani hvězda Píšová si nechtěla nechat všechnu chválu jen pro sebe. „V házené brankář není tak důležitý jako v hokeji, v něm dokáže utkání ovlivnit sám, tady potřebuje pomoc obrany. Nemyslím, že to byla jen moje zásluha, holky hrály skvěle v obraně i v útoku, byl to super týmový výkon,“ souhlasila s trenérem.

Andělé šli hned v úvodu do trháku a v první půli si vypracovali až devítibrankový náskok. Do přestávky nastřílely hráčky Baníku 21 gólů, po změně stran Kynžvart hru vyrovnal, poločas dokonce o dva góly vyhrál, ale vítězství Mostu nebylo v ohrožení. Pěti góly k němu přispěla Ogonovszká, čtyřikrát skórovaly Jestříbková, Arciševská a Kuxová.

„Pohárové finále mělo úplně stejného jmenovatele jako naše nedávné vzájemné ligové utkání, kdy jsme v první půli táhli za delší konec provazu a udělali si náskok osmi devíti gólů. Byl tam opět záchvěv ve druhém poločase, ale dokázali jsme to udržet. Měl jsem radost z nasazení, holky do toho šly od první minuty na sto procent,“ ocenil trenér.

Zpočátku Andělé dokonce agresivitu přehnali. „Měli jsme tam ze začátku čtyři vyloučení, chvíli trvalo, než jsme našli míru. Nasazení a chuť po vítězství byla velká, všichni víme, že obhájit je složitější než vyhrát poprvé. Holky makaly od začátku a nenechaly si to ujít,“děkoval Šuma.

Most byl ve finále poháru podesáté v řadě a zlato nezískal jen v ročníku 2016, kdy byla lepší Poruba. „Jsem moc ráda za výhru, pro mě je to první vítězství v Českém poháru, takže si to moc užívám,“ slavila spojka Natálie Kuxová.

Kynžvart už dokázal v interlize Mostečanky v této sezoně jednou porazit a věřil si i v pohárovém finále. „Samozřejmě jsme chtěly zopakovat naše vítězství z prvního ligového kola, ale Most si rychle udělal velký náskok a bylo těžké pořád dotahovat. Bereme i stříbro, je pěkné být druhé v republice, ale zároveň je to pro nás motivace, abychom se dál zlepšovaly,“ hodnotila spojka Kynžvartu Veronika Vávrová, se sedmi trefami nejlepší střelkyně zápasu.

Most si pohárovým triumfem odškrtl první ze tří cílů pro tuto sezonu, dalšími jsou skončit do třetího místa v interlize a především urvat desátý český titul. Ten jim v minulé sezoně vyfoukla Slavia, která ve finále play off ukončila devítiletou nadvládu Andělů.