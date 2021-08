Přes pivota padá moc gólů, vyčítá kouč mosteckých házenkářek

„Byly to velmi dobré prověrky s týmy, se kterými se běžně nesetkáváme, přitom patří ke špičce ve svých soutěžích. Dokázali jsme si, že se ubíráme dobrým směrem, ale jsou věci, na kterých musíme ještě zapracovat,“ hodnotil na klubovém webu mostecký asistent trenéra Ondřej Václavek.

Nelíbilo se mu třeba bránění pivota. „Přes tento post jsme dostávali na naše poměry dost branek. Kvalita obrany se nám dařila zlepšovat, ale kvalita pivotů u obou našich soupeřů byla velká. Chceme se také zaměřit na zmenšení počtu chyb a proměňování střel v závěru utkání nebo ve chvílích, kdy na nás padá únava a trochu odchází přesnost.“

To se projevilo hlavně v duelu s Maďarkami. „Soupeř s námi vydržel běhat celé utkání, čímž nás opravdu výrazně prověřil. Donutil nás dělat chyby, které možná částečně pramenily z vysokého tempa. Neproměnili jsme střely, které bychom měli dávat, ztráceli jsme i míče při rychlé rozehrávce. To by se stávat nemělo!“ vyčítal Václavek.