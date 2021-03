Polský trenér v české házené. Struzik převezme od nové sezony Most

„Potkali jsme se v herní filozofii, kterou máme shodnou – tvrdá obrana a rychlý přechod do protiútoku,“ vysvětlil Rudolf Jung, manažer Černých andělů.

Sám Struzik na klubovém webu tvrdí: „Ano, chci hrál velmi rychlou házenou založenou na silné obraně. Házená je pro mě velkou vášní a chci, aby tu vydržela příjemná atmosféra a týmový duch.“

S Koszalinem se Most potkal v sezoně 2012/13 v Challenge Cupu, který později celý vyhrál. Tehdy tam však Struzik ještě nepůsobil. „Osobně jsme se potkali jednou na letním turnaji. Ale teď na něj dostal doporučení náš funkcionář Radek Maděra, protože máme dlouhodobé a dobré vztahy mezi kluby po celé Evropě,“ objasnil Jung. A proč sáhl po kouči z ciziny? „V Čechách a na Slovensku už nám kvalitní trenéři došli,“ usmál se.

Struzik, rodák z Gdaňsku, bere angažmá v Mostě jako velkou výzvu. „S českou házenou už jsem měl možnost se několikrát setkat, dokonce jsem i jako trenér měl šanci s Černým anděly změřit síly na turnaji v Německu. Sledoval jsem výkony mosteckých házenkářek v evropských pohárech a jsem přesvědčený o tom, že je to hodně kvalitní tým, který má velmi dobré zázemí a celý klub funguje na vysoce profesionální úrovni,“ oceňuje.

V polské lize získal stříbro a bronz s házenkářkami Štětína, stříbro má i z Challenge Cupu. Pracoval jako asistent u polské reprezentace žen i kouč národního týmu juniorek. Na univerzitě ve Štětíně vyučuje otec dvou dětí fyziologii sportu.



S Tancošem se mostecký klub nerozchází, po sezoně se přesune k mládeži. „Odvedl u nás neskutečné penzum práce, byl u největšího úspěchu, postupu do Ligy mistrů a v ní zisku bodu. On nás posunul k rychlé házené, co jsem chtěl,“ děkuje Jung. „Ale trenérské angažmá není celoživotní a tým po čase vždy potřebuje impuls; jako manažer to tak musím vnímat. Už v listopadu jsme se proto na tomhle řešení s Jirkou Tancošem dohodli.“

Tancoš bude k ruce i polskému kouči, bude se věnovat útoku. Další trenér mostecké mládeže Pavel Farář zase dostane u áčka na starosti obranu. A kondičním trenérem zůstane Ondřej Václavek. „Chceme, aby základní tvář týmu přetrvávala, i když trenéři budou po dvou až čtyřech letech odcházet. A aby platila stejná pravidla od mladšího dorostu po áčko,“ nastínil Jung.

Překvapení přichystali Černí andělé už před pár dny, kdy oznámili příchod několikanásobné nejlepší české házenkářky a kapitánky české reprezentace Ivety Korešové (dříve Luzumové). V příští sezoně se na palubovku vrátí po mateřské pauze, ale už ne v německém Thüringeru, nýbrž v Mostě.