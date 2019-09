V Lize mistryň nemusíme být za nazdárky, míní mostecký kouč Tancoš

„Bude zajímavá práce chystat náš tým na zápas s Györem. Budeme hledat slabiny tam, kde se hledají strašně těžce. Budeme vymýšlet způsob, jak jim vzdorovat, většině týmů v Evropě se to nedaří.“

Andělé zvládli strhující kvalifikaci v domácí hale, ve finále pobili tureckou Kastamonu 35:33. Ve skupině mají i slovinský Krim Mercator a švédský IF Sävehof. „Cíl byl postup, ten jsme splnili. Holky si to strašně moc přály i zasloužily. Příprava byla krátká, ale neskutečně intenzivní. Dělaly se tady věci, které se nikdy nedělaly, ať v kondičních, tak i herních věcech,“ vykreslil Tancoš. „Vsadili jsme kartu na fyzickou přípravu a na rychlé protiútoky. Co nejrychleji vstřelit gól. A mít aktivní a pohyblivou obranou.“

Tancoš je teprve podruhé u týmu žen. „V mé trenérské kariéře je to zatím nejvíc, co jsem dosáhl, ale pro mě je každý zápas důležitý. Ať s posledním v interlize, nebo v Lize mistryň. Chci vyhrávat!“ A bude i v nejprestižnější soutěži? „Se stejným stylem, nasazením a přístupem nemusíme být úplně za nazdárky. V některých činnostech můžeme konkurovat. Konkrétně v rychlém protiútoku a kvalitní obraně.“