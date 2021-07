Házenkářky Mostu nevzaly do Ligy mistrů. Teď musíme udělat díru do světa, plánují

Černé andělé se ještě do Ligy mistrů zařadit můžou, pokud Borussie Dortmund do konce července nesloží jistinu 140 tisíc eur. Německý tým totiž loni nenastoupil v play off proti francouzským Métám, a tak si chce EHF jeho účast pojistit.

Most se poprvé a zatím naposledy objevil v nejprestižnější klubové soutěži v sezoně 2019/20. Tehdy postoupil do základní skupiny, v níž nastupoval v Chomutově, ještě přes kvalifikaci. Ta už se nehraje. Deset družstev se nominovalo do Ligy mistrů přímo podle národních koeficientů, přičemž Maďarsko mohlo vyslat i vicemistra, zbývající kluby vybírala EHF.

„Respektujeme její rozhodnutí. Musíme se dívat na sebe a na to, kde je problém. I když jsme vnímaní takhle vysoko, tak poslední rok a půl byly naše výsledky v Evropě nula. Po zvládnuté domácí kvalifikaci o Ligu mistrů a následné výhře na půdě slovinského Krimu už jsme neuhráli nic. Takže se musíme soustředit na výsledky,“ apeluje Jung.

Loni se Andělé neprotlačili do Ligy mistrů ze 17. místa národního koeficientu, letos ani ze dvanáctého. „Už víme, že pro příští ročník náš koeficient klesl na 13. příčku. Takže nadcházející sezona pro nás bude zlomová, jen se mění hřiště a platforma, na které se musíme uplatnit,“ zmínil Jung start v Evropské lize.

„V Lize mistrů bychom hodně bodů do národní koeficientu dostali už jen za to, že tam jsme, teď je musíme nasbírat v Evropské lize. Nejspíš budeme nasazeni do 3. kola kvalifikace. Takže je potřeba postoupit z listopadového dvojzápasu do skupiny, i když nejspíš půjdeme na silného soupeře, pak se dostat i ze skupiny a vyhrát rovněž první dvojkolo play-off. Je nutné být mezi osmi nebo ještě lépe mezi nejlepšími čtyřmi. Musíme udělat díru do světa. A ukázat, co v nás je. Musí nás brát tak, že na Ligu mistrů sportovně máme.“

Letos se v ní o titul utkají chorvatská Podravka, dánské Odense a Esbjerg, francouzské Brest a Méty, německý Dortmund, maďarské Györ a FTC-Rail Cargo Hungaria, černohorská Budučnost, norský obhájce prvenství Kristiansand, rumunská Bukurešť, ruské CSKA a Rostov, slovinský Krim Mercator, švédský Sävehof a turecké Kastamonu.