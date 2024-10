Házenkářky Mostu hrozily, že se z poháru odhlásí. Nakonec smějí hrát doma

„Objevil se menší problém s Evropskou házenkářskou federací. Napsali nám, že naše hala nesplňuje podmínky ani na kvalifikaci. Takže Radek Maděra, který poháry řeší, jim zavolal, že se odhlašujeme,“ přiblížila předsedkyně klubu Pavla Chotěborská. „Najednou otočili, že mysleli až na základní část...“

Aby se Most protlačil do skupinové fáze, musí vyřadit nejen Turkyně, ale pak i německý Dortmund. Základní část by odehrál v azylu. V Lize mistrů nastupoval v chomutovské hokejové aréně, tentokrát by byl v tamní Městské sportovní hale. „Zázemí jako u nás to není, ale má plnohodnotné hlediště z obou stran, jak EHF požaduje,“ prozradila Chotěborská, v čem hala Mostu nesplňuje podmínky.

Diví se tomu. „Vždyť ve francouzském Chambray, kde jsme hráli loni, měli halu katastrofální. A dovolili jim hrát skupinovou fázi. Přijde mi to neobjektivní,“ postěžovala si předsedkyně. „Naše mostecká hala je jedna z vůbec nejhezčích. A jestli mám diváky z jedné nebo z obou stran hřiště, to by podle mě mělo být úplně jedno.“

Se Slavií to bude ve středu generálka na pohár a zároveň střet rivalů, sešívané ještě letos nezakoply, zato Most poprvé v Dunajské Stredě vysoko 28:40. „Tým ale vypadá dobře,“ míní Chotěborská. „Nový portugalský trenér Joao Florencio má jinou vizi co se týče obrany, což chce určitý čas. V Dunajské se to ukázalo. Snad ji na tyto tři zápasy vyladíme, protože bez obrany to nejde.“

Yenimahalle původně žádal, ať oba duely Most odehraje u něj, Andělé kvůli divákům odmítli. A tak naopak Turkyně nastoupí dvakrát u soupeře. V sobotu od šesti jako domácí, v neděli od čtyři coby hosté. „Je lepší, že tam nemusíme. Jak finančně, tak sportovně, u nich by to mohla být divočina. Šance postoupit se tím zvýšila. “