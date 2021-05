Mostecké házenkářky jako Nymburk: A to nám říkali rychlokvašky

„Na začátku, když jsme vyhrály první triple, se o nás říkalo, že jsme rychlokvašky. Za ta léta jsme snad všem dokázaly, že tedy nejsme,“ zářila opora Petra Maňáková ve víru zlatých oslav, když Most v sobotním finále interligy přehrál Slavii. S Anděly ovládla už evropský Challenge Cup a nakoukla do Ligy mistrů.

Můžete napodobit 17 titulů basketbalového Nymburka?

Proč ne? Možná to je hozená rukavice. Každý rok chceme vyhrávat, zázemí k tomu máme. A tím, že máme jiné, evropské cíle, bychom tomu mohly dostát jako Nymburk.

Proč Most kraluje?

Nejde jen o zázemí, ale o celkovou práci v klubu. Chceme ji udržet na vysoké úrovni. Snažíme se přivádět mladé hráčky a ty zapracovat do sestavy. Myslím, že se to daří.

Jaká je pro vás česká liga?

Spousta holek radši odchází do ciziny, protože česká soutěž je jim malá. Chtělo by to zvednout druhou polovinu ligy. Slováci mají v interlize málo celků, bylo by fajn, kdyby pomohli dalšími kvalitnějšími týmy, ale asi nejsou po covidu peníze. Musíme pořádně vychovávat mladé, ať je základna větší a liga lepší.

I vy ztrácíte opory, které jdou do ciziny, v slzách se loučily opory Zachová a Šustková.

Když někdo odchází, je to smutné, ale takový je život sportovce. Holky jdou za lepším, ukázat se do zahraničí. My je nahradíme zase nějakými dalšími, které vychováme, a možná právě zase pro tu cizinu.

Berete, že český titul je pro Most vlastně povinnost?

Dlouhodobě ligu převyšujeme. Sice jsou některé zápasy těžší, to nemůžu říct, že nám některé soupeřky nedělají problémy, ale my už myslíme na vyšší mety než na naši ligu. Chceme něco předvést v Evropě. Uvidíme, jak dopadne boj o Ligu mistrů, jestli se vejdeme do šestnácti účastníků. Chceme postupovat dál a ukázat našim sponzorům a fanouškům, že máme na to hrát mezinárodně. Na podzim jsme měly smůlu, nevyšel jeden zápas s Vácem a my vypadly.

Pomůže vám na mezinárodní scéně nový polský trenér Struzik?

Doufáme. Zatím nevíme úplně, co nás čeká, má vystudovanou nějakou vysokou školu sportu, snad to bude machr, expert. Hned ve středu nastupuje. Možná rovnou poznáme, že to bude masakr. Vkládáme do něj naději, že nás pozvedne a konečně zase v Evropě něco předvedeme.

A jak vás zvedne posila Iveta Korešová, největší česká hvězda?

Nemůžeme si teď říct: Super, je tu Ivet, necháme to na ní. Musíme jí pomoct. Uvidíme, jak se do toho po mateřské dostane. Sama vím, že není jednoduché se vrátit. Věříme, že v boji o lepší Evropu nám pomůže.

Přinese právě to něco navíc?

Doufáme! Léta hrála v Thüringeru na špici německé ligy, má zažité jiné věci, přinese ještě větší profesionalitu. Holky uvidí, jak to vypadá, a možná to bude právě ten krůček, abychom v Evropě byly o level lepší.