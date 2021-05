„Dycky“ zlaté! A rekordní. Házenkářky Mostu urvaly už osmý český titul v řadě

Play off interligy házenkářek Finále - odveta:

Most - Slavia Praha 33:21 (20:13)

Nejvíce branek: Cholevová 6, Smetková 5/1, Stříšková a Borovská po 4, Zachová 4/2 – Svobodová 5, Míšová 4, Franková a Jačková po 3. První zápas 25:21, Most získal titul. O 3. místo - odveta:

Olomouc - Poruba 17:17 (7:9)

Nejvíce branek: Závišková 5, Fryčáková 4, Kuxová 4/3 - Polášková 5/2, Mýlková 4, Konečná 3. První zápas 20:22, Poruba obsadila konečné 3. místo. 6. kolo play out:

Hodonín - Písek 28:32 (14:19)

Nejvíce branek: Krejčíková 9, Cyganová 7/1, Vavroušková 4 -Pokorná 7/3, Kubišová 6/1, Stellnerová 4. Zlín - Plzeň 24:27 (9:14)

Nejvíce branek: Daňková 5/1, Sekulová a Zemanovičová po 4 - L. Galušková 9, Vlachová 5/3, Kantnerová, Formanová a Lásková po 3.