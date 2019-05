Věčně zlatí? Sedmý titul v řadě pro mostecké házenkářky je blízko

„Abychom mohli začít skutečně slavit titul, potřebujeme vyhrát dva finálové zápasy. Takže sice máme radost z dílčího úspěchu, ale hned jsme se vrhli naplno znovu do práce, abychom finálovou sérii dotáhli do úspěšného konce,“ krotí euforii mostecký kouč Peter Dávid.

Z Prahy si Most odvezl tříbrankový náskok, i když musel čelit několika kritickým situacím, kdy slávistky mohly překlopit výhru na svou stranu. „Podstatné bylo, že jsme věřili ve svou hru i v to, že jsme schopní na Slavii uspět. Je velmi důležité, že fungujeme jako celek, větší vůle po vítězství byla v tom utkání klíčová,“ tvrdil na klubovém webu kouč.

První zlatý zápas se definitivně zlomil až v závěru. „Most nám odskočil poprvé o čtyři góly, spadla jim tam taková ušmudlaná střela, kdežto nám chvíli před tím bohužel ne,“ litoval trenér Slavie Jan Salač.

„Holky sice bojovaly enormně, ale nešlo to. Most měl od začátku navrch, vedl o dva tři góly, my jsme však vždy dokázali i vyrovnat, ale do vedení jsme se prostě nedostali. To by nás uklidnilo. Z toho jsem zklamaný. U některých hráček nebyl výkon optimální, ony to vědí. Pokud nám nezahrají všechny holky tak, jak jsme zvyklí a jak potřebujeme, tak to prostě nejde. Bohužel ani gólmanky neměly vysokou úspěšnost a nezavřely to tak jako v minulých zápasech.“

Slavia si před zápasem věřila, v posledním vzájemném měření totiž Anděly porazila. „Jenže to nám vycházelo úplně všechno. Vyhnali jsme z branky obě gólmanky, a když ty naše mají zákroky, tak se prostě hraje lépe a ten rozdíl je znát. Ani v útoku jsme nebyli schopni se prosadit, z dálky jsme vstřelili jeden dva góly a to je na finále málo,“ uvědomuje si Salač.

Slavia, která s Mostem prohrála už čtyři finálové série za sebou, se ale nevzdává. „Nemyslím si, že by byl Most výkonnostně výrazně výš. Na jeho palubovce to asi bude ještě těžší, ale rozhodně neházíme flintu do žita a rozhodně budeme o titul ještě bojovat, rvát se. Ta šance tady pořád je. Byla by obrovská hloupost si říct, že to nejde. Pokusíme se co nejlépe připravit a sérii otočit,“ slibuje kouč slávistek.

Druhý finálový duel startuje v mostecké hale v sobotu v 18 hodin, případný třetí rozhodující duel by se hrál v neděli v 19 hodin.