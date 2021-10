Ztrojnásobit rozpočet a říct si o Ligu mistrů, plánuje šéf házenkářek Mostu

Doma sbíráte tituly, i Ligu mistrů už jste hráli. Co ještě zlepšit?

Problém je, jak jsme vnímaní. Vyhráváme odborné ankety, ale potřebujeme, aby nás jako vrcholný klub vnímali i diváci a partneři oddílu. Chceme jim dát zprávu, že jsme velký sport a dokážeme k sobě přitáhnout pozornost. Za těch deset dvanáct let, co děláme házenou na této úrovni, jsme někam dospěli. Nakoukli jsme do nejvyšší klubové společnosti a teď bychom se tam chtěli udržet.

Jak to uděláte?

Letos chceme mít co nejvyšší návštěvnost, vyprodávat naši mosteckou halu, případně chomutovskou arénu. Musíme povědomí o házené v českých podmínkách zvednout a klubovou ženskou házenou posunout. Jsme vnímaní jako adept na Ligu mistrů, v posledních dvou letech jsme byli vždy první náhradníci. Když se podívám na kluby, které ji hrají, počítají rozpočty v milionech eur, my v milionech korun. Moje úloha jako manažera je zvednout rozpočet na současnou sezonu. Nemáme skoro žádné placené funkcionáře, ale my se potřebujeme profesně posunout dál. Buď se nám to podaří, anebo se s pokorou budeme muset vrátit na začátek. Upínáme pozornost na sociální sítě, děláme utkání zajímavá, máme předzápasový program. Město Most zainvestovalo, máme nové osvětlení i ozvučení, doteď jsme mluvili do požárních hlásičů, tomu odpovídala kvalita. Světla se rozjížděla půl hodiny, teď už děláme efekty do tmy. Vizuální show máme jako na hokeji.

Manažer mosteckého házenkářského klubu Rudolf Jung.

Jaký je váš rozpočet?

Když nepočítám evropské poháry, jsme někde na deseti milionech. A já ho potřebuju v dohledné době ztrojnásobit. Když se dívám na týmy v Lize mistrů, marně hledám někoho, kdo by měl menší rozpočet než 2,5 milionu eur (zhruba 63 milionů korun). Stále to chceme dělat na česko-slovenské úrovni, stahovat si nejlepší hráčky, občas někoho doplnit z venku. I v tom jsme unikátní. Někde jsme, ale ne rozpočtově.

Co se stane, když se vám tyhle cíle nepovede splnit?

Hrozbu jsem vystavil já sám. Jestli se chceme konfrontovat s nejlepšími, musíme vážně změnit povědomí o ženské házené. Když jsme hráli Ligu mistrů, sledovaly nás desetitisíce, v Maďarsku nebo Švédsku šlo o vyšší statisíce. Děláme top sport na hodně vysoké úrovni, a buď se nám podaří krok dál v navýšení rozpočtu a v profesionalizaci klubu, což se odrazí i do kontraktů hráček, anebo se nemůžeme na téhle úrovni udržet. Chtěli jsme k tomu přistoupit už dříve, ale covidem se to o rok odložilo.

Proč zase Liga mistrů nevyšla?

Evaluační komise Evropské házenkářské federace (EHF) se kouká na sledovanost, máme hodně bodů za arénu v Chomutově, za diváky. Když jsme hráli Ligu mistrů, získali jsme tři body, bundesligový mistr v jiné skupině ani bod. Ale pak jsme prohráli s Vácem, zato turecké Kastamonu se dostalo dál. Rozhodovalo se mezi námi a Turkyněmi. Je to o diplomacii, EHF podle mě preferuje nadnárodní týmy. My máme národní, i když Švédky se tam taky dostaly. Musíme zapracovat na marketingu a sportovní stránce, abychom nevychovávali hráčky pro jiné týmy. Dostáváme strašně bodů za organizaci, ale jen díky nasazení dobrovolných funkcionářů. A to dál nepůjde. I když se rozpočet podaří ztrojnásobit, budeme ho mít pořád suverénně nejmenší. Naštěstí sport není jen o penězích, ale i o spoustě věcí okolo.

Házenkářky Mostu slavily v minulé sezoně další titul, teď chtějí respekt i v Evropě.

Čili jste narazili na strop a potřebujete ho zvednout.

Rozhodně. Nejsme levný sport, jak jsme někdy vnímaní. Je to ekonomicky náročné. Nůžky, na jaké úrovni to děláme a s jakým rozpočtem, se rozevřely už neúnosně.

Takže váš letošní hlavní cíl je soustředit se na úspěch v Evropě?

Ano, ale bude to velice těžké, protože jsme ve druhém nejsilnějším poháru. Chceme udělat díru do Evropy, postoupit do jarní části. Nechci koukat až tak daleko, ale jestli chceme být vnímaní jako tým na Ligu mistrů, musíme něco předvést. Loni jsme vypadli s maďarským Vácem, byla covidová sezona, nedalo se tolik trénovat. A my sázíme na kondici, chceme soupeřky uštvat. Kvůli covidové pauze jsme nebyli schopni tuto taktiku na Vác uplatnit.

Jaký styl házené je vaším ideálem?

Diktovat tempo, i když nemáme míč v ruce. Rozložit zátěž na každou hráčku. Udržet co nejatraktivnější tempo pro diváky, aby se počet útoků blížil ke stovce. Dokud budeme v Evropě, vše tomu přizpůsobíme. Máme v kádru 21 hráček, každá odehraje ze tří zápasů dva. Vždy 30 minut a na krev. Na dres jsem napsal celému týmu vzkaz: Nevypustíš jeden jediný souboj. Někdy se tempo přizpůsobuje tak, aby hvězdy byly co nejdéle na hřišti, odehrály skoro 60 minut. Já po nich chci, aby ze sebe vyždímaly všechno a střídalo se po kratších intervalech. Abychom odstranili hluchá místa. S trenérem Adrianem Struzikem jsme si v tom kápli do noty.

Jak plní očekávání vaše hvězdná posila Iveta Korešová?

Připravovali jsme ji právě na dvojzápas s Rumunkami. Myslím, že to je nejlepší hráčka české historie. Přišla v ideálním věku. Ale ani ona nebude hrát každý zápas. Nejcennější, co máme, je minutáž na hřišti. Chceme, aby všechny holky zápas odjezdily. Důležité je zátěž rozložit, aby dostaly šanci i nadějné holky. Hrát všechno jen na výsledek, šanci nedostanou. My je ale chceme vyzkoušet, zda mají na světovou úroveň.