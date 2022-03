Rusky vyřadili. Pokud získáme český titul, je Liga mistrů naše, věří v Mostě

„S velkou pravděpodobností v ní budeme, pokud získáme český titul,“ tvrdí Poláková, ale to bude nejspíš jen formalita; mostecký hegemon jich oslavil už osm v řadě.

Za rozmachem Černých andělů stál vizionář Rudolf Jung, který funkci manažera a jednatele klubu opustil nečekaně a bez vysvětlení v lednu, ovšem i Poláková v nejužším vedení klubu působí od roku 2006.

Je složité navázat na Jungovu práci, když byl tak úspěšný?

My dál spolupracujeme, dál chceme mít úplně stejné cíle, tedy evropské, pořád mířit na nejvyšší příčky. Ve směřování klubu se nezměnilo vůbec nic. Když tady na začátku slavné éry působil trenér Poloz, s Rudou jsme si funkce vyměnili. Dřív jsem dělala i předsedkyni.

Mluvíte o Evropě, jak reálné je, že vás vezmou do Ligy mistrů?

Pokud se nic nezmění, je velmi pravděpodobné, že ji budeme hrát, ale rozhodne se až v červnu. Kvůli válce totiž Evropská házenkářská federace (EHF) vyřadila ruská družstva. A my byli vždycky první náhradník. Pokud se do Ligy mistrů dostaneme, budeme rádi.

Finančně vám to pomůže?

Naopak, výhodné po finanční stránce to není, museli bychom jednat se sponzory, zda by se podíleli na navýšení příspěvku. Ale sportovně to je samozřejmě vrchol.

Rusko a stopka v házené Na ruskou invazi na Ukrajinu podporovanou Běloruskem zareagovala i Mezinárodní házenkářská federace. Ze všech svých akcí vyloučila ruské a běloruské týmy, funkcionáře, rozhodčí a další zástupce. Evropská házenkářská federace suspendovala ruské a běloruské týmy již dříve. Letos v ženské Lize mistrů startovaly z Ruska dva celky: Rostov na Donu a CSKA Moskva. Most byl v létě prvním náhradníkem. Napadenou Ukrajinu hráčky Černých andělů podpořily částí z odměny za vítězství v poháru. Při zápase s Plzní měla výsledková tabulka ukrajinské barvy.

Zase byste hráli v chomutovské aréně jako na podzim 2019?

Strašně bychom se snažili, abychom mohli být na mosteckém hokejovém stadionu. Anebo vejdeme v jednání s EHF, jestli se v téhle době nezmění pravidla a neuznali by nám naši halu. Ale to bychom začali jednat, až když nám řeknou, že nás do Ligy mistrů berou.

Jaký úkol jste si ve vaší nové manažerské funkci dala?

Chtěla bych se trochu obout do marketingu, víc pronikám do spolupráce s partnery a sponzory. Chceme hledat i nové.

A hledáte také posily?

Sháněli jsme novou pivotku. Opravdu kovanou pivotku jsme od odchodu Petry Vítkové neměli. Pátrali jsme po českých kotlinách, ale tady nejsou, takže jsme museli kouknout do ciziny. Sháněli jsme finanční prostředky i na tohle. Nakonec jsme našli, jsme před podpisem smlouvy s jednou Polkou. Dostali jsme doporučení jak od našeho polského trenéra Adriana Struzika, tak i z Německa.

I výstavba kádru je tedy na vás?

V současné době se věnuji nejvíc smlouvám s hráčkami a jejich působení tady. Připravujeme novou sezonu, kdo tu bude hrát, kdo chce končit, někdo nám chce otěhotnět. Ale kdo, to neřeknu (smích).

Jak se tým změní?

Jsou tam dvě neznámé, ty řešíme intenzivně, jinak většina smluv je podepsaná, zajištěná. Naposledy jsme si pojistili na další dva roky Mikuláškovou. Chtěli bychom postavit co nejkvalitnější tým. Je mi líto, že je na naši soutěž až tak kvalitní, ale bez toho bychom nemohli hrát Evropu. A my chceme zase uspět i na evropské bázi.

Co hvězda Iveta Korešová, ta zůstane i pro příští sezonu?

Jednáme s ní. Řekli jsme si, že si dáme čas do konce března. Zatím se ještě nevyjádřila.

A co trenér Struzik?

My jsme s ním spokojeni a holky taky. Když jsem nastoupila, probíhalo jednání se všemi hráčkami a neslyšela jsem žádné stížnosti. Některé holky se za jeho působení strašně individuálně zvedly. Smlouvu má trenér i na příští sezonu a chce pokračovat, my s ním počítáme.

Kdo řeší posily ze zahraničí?

Už za Rudy Junga jsme se tomu věnovali, dělal to hodně Radek Maděra (organizační pracovník klubu). Pracujeme na bázi nás tří nebo čtyř, tedy já, předsedkyně Pavla Chotěborská, Radek Maděra. A dál se potkáváme i s Rudou Jungem minimálně jednou měsíčně na velké poradě. Řešíme strategické směřování klubu, hlavně hráčské.

Kam chcete klub posunout?

Jako předsedkyně jsem začínala někdy před deseti jedenácti lety, to jsme hráli ještě nižší soutěž. Teď jsme na výsluní už dlouho. Byla jsem na jednání na svazu házené, nabízela jsem, že naše know-how, jak jsme začínali se školkami, školami nebo v práci s mládeží, klidně poskytneme ostatním klubům. I know-how toho, jak to narostlo. Mým cílem je zlepšit vztahy s Českým svazem házené.

Takže byly narušené nekompromisními Jungovými názory?

Byly nekompromisní, ale ne špatné. Česká házená musí táhnout za jeden provaz, jinak náš sport výš nedostaneme, nebude sledovanější a pro lidi atraktivnější.

S jakým pracujete rozpočtem? Stále je osm až deset milionů?

Ano. Klub je zdravý, nevidím v tomhle směru žádný problém. Trošku nám v rozpočtu dělá neplechu inflace, takže chceme letos začít jednat s partnery a sponzory o navýšení na další roky o inflaci, to by bylo fajn.

Chtěli jste i víc fanoušků v hledišti, jak se tohle daří?

Ono je hrozně těžké sem dostávat lidi, když vyhráváme o deset patnáct gólů. To pro fanoušky není atraktivní. Návštěvnost na šlágry je vyšší, protože ty zápasy jsou těsnější. Snažíme se dostat ještě víc do povědomí lidí ve městě.

MANAŽER S POHÁREM. S pohárem pro české házenkářské šampionky si zapózoval i manažer mosteckého klubu Rudolf Jung.

Házenou děláte po práci. Jaké je vůbec vaše civilní povolání?

Jsem právník jedné církve, už dlouhou dobu. Pro církev pracuji v různých funkcích. Momentálně třeba vedu kostel svatého Mikuláše na Staroměstském náměstí v Praze. Moje farářka je Martina Viktorie Kopecká, co tancovala ve StarDance. Díky mé právnické profesi si všechny smlouvy v klubu zařizujeme sami.

Jak dlouho vlastně působíte v mostecké házené?

Hraju ji odmalička a nikdy jsem klub neopustila. Působila jsem v 1. lize, končila v 27 letech. Pak mě přemluvil Jirka Hanus, abych šla funkcionařit. A jsem tu doteď.