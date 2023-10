Druhý pád mosteckých Andělů v řadě, varování před Evropskou ligou

„Bohužel jsme tentokrát vyprodukovali příliš mnoho technických chyb. Měli jsme velmi nízkou úspěšnost střelby, neproměňovali jsme sedmimetrové hody. Dnes statistiky odpovídaly spíš přípravě než téměř polovině sezony,“ nechápal mostecký trenér Vladimír Šuma.

Černí andělé nejprve o branku podlehli v domácím šlágru slovenským Michalovcím, teď znovu na půdě Kynžvartu. V posledních dvou minutách útočili na vyrovnání, jenže kýžený gól nedali.

„My se celý týden přesvědčovali o tom, že můžeme Most zdolat. Je to jediný soupeř, kterého jsme ještě neporazili. Vážíme si vítězství, ale bereme to jako závazek,“ uvedl na svazovém webu Peter Sabadka, trenér Kynžvartu. „Budeme s tím chtít pracovat a dál Most zdolávat. Máme svoje ambice a jsme hladoví po dalších vítězstvích.“

Most se během let dominance stal kořistí, po které soupeři baží. Už v minulé sezoně ho o titul obrala Slavia. Družstvo se v létě omladilo a přišel k němu i nový trenér.

„S naší efektivitou střelby se utkání těžko vyhrává. Zastavila nás reprezentační brankářka Sabrina Novotná. Šance jsme si připravili, ale neproměňovali jsme. Soupeř byl od začátku lepší,“ uznal Šuma, v jehož týmu byly nejlepšími střelkyněmi Ogonovszká se sedmi góly a Jestříbková s Kuxovou se šesti.

Most je v tabulce třetí s dvoubodovou ztrátou na vedoucí tandem Dunajská Streda– Michalovce, Kynžvart je už jen bod za Anděly. Porážky jsou pro ně varováním před dvojzápasem v Evropské lize žen, 11. listopadu hrají první duel na půdě francouzského Chambray Touraine.