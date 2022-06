Česká házená má Ligu mistrů! Vzali do ní ženy Mostu, budou hrát v Chomutově

„Pokoušeli jsme se o Ligu mistrů dva roky, napotřetí to vyšlo. Částečně na úkor vyřazených ruských týmů,“ uvedl Radek Maděra, organizační pracovník devítinásobných českých šampionek. „Těší nás, že máme důvěru EHF, je to pro nás velká výzva. Čeká nás velký kus práce, velké týmy, velká příprava na půl roku, protože pro klub to bude velký zápřah.“

I předsedkyně klubu Pavla Chotěborská si to uvědomuje: „Naše holky odehrají o 14 zápasů víc, což pro ně bude nápor. Nebude tolik času na trénování, protože se budou hrát středy – víkendy. Začíná se už 10. září. Ale pro všechny je to splnění snu, některé už Ligu mistrů hrály, pro některé to bude poprvé. Jde o ocenění práce našeho klubu. A také o prestižní věc.“

Černí andělé se objevili v Lize mistrů poprvé v sezoně 2019/20. V dalších dvou ročnících na ně zbyla jen pozice náhradníka. Teď je mezi vyvolené vybrala evaluační komise EHF spolu s francouzskou Bretaní, maďarským Rail-Cargo, norským Storhamarem, rumunskou CSM Bukurešť, slovinským Krimem Mercator a tureckým Kastamonu.

„Když jsme Ligu mistrů hráli naposledy, byla o čtyřech skupinách po čtyřech týmech. Teď je o dvou skupinách po osmi družstvech, což pro nás znamená v základní části sedm domácích a sedm venkovních zápasů.“

A ty domácí, stejně jako při minulé účasti, bude hostit chomutovská hokejová aréna. Města spolu sousedí. „Stoprocentně budeme hrát tam, jediná vyhovuje požadavkům pro Ligu mistrů,“ prozradil Maděra s tím, že první dva ze skupiny postoupí přímo do čtvrtfinále, celky od 3. do 6. místa čeká předkolo play off, poslední dva končí.

„Finančně bychom to měli zvládnout, jsme ve fázi jednání s hlavními sponzory. Byli jsme dohodnutí, že když nás přijmou, začneme řešit jejich finanční podporu,“ nebojí se Maděra. „Hledáme také ještě jednu až dvě posily.“

Že by Most přemluvil kapitánku reprezentace Ivetu Korešovou, která v Mostě v minulé sezoně působila, to nehrozí. „Už když jsme jí nabídli pokračování smlouvy, říkala, že kvůli dítěti už ten čas nechce obětovat. A ani v případě Ligy mistrů,“ podotkla Chotěborská.

Do Ligy mistrů se přímo na základě koeficientu dostaly Záhřeb (Chorvatsko), Odense a Esbjerg (oba Dánsko), Mety (Francie), Bietigheim (Německo), Györ (Maďarsko), Budučnost Podgorica (Černá hora), Rapid Bukurešť (Rumunsko) a norský obhájce trofeje Vipers Kristiansand s českým tandemem Markéta Jeřábková - Jana Knedlíková.

Los je na programu už v pátek 1. července. „Naše účast v Lize mistrů bude mít kompletně dopad na rozpis interligy, spoustu zápasů budeme předehrávat a dohrávat,“ řekl Maděra.

V sezoně 2019/20 se Most dostal mezi klubovou smetánku přes kvalifikaci, ve skupině pak získal jeden bod se švédským Sävehofem, dál se poměřil s tehdejším obhájcem Györem a Krimem.