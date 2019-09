Jen fotbal v Lize mistrů vydělá, ví dobře manažer házenkářek Mostu

„Nerad slyším, že jsou to děti. Takhle to vůbec nevnímám. My pracujeme s mládeží, chceme, aby k nám hráčky přicházely v mladém věku. Teď jsme všechno nastartovali ještě o level výš,“ líčí manažer Černých andělů, kteří ve finále domácí kvalifikace přestříleli tureckou Kastamonu 35:33.

„Chceme mít hráčky perfektně fyzicky připravené, protože už nám nenarostou. Chceme je mít pohyblivé, chceme hrát rychlou házenou, dopředu, soupeře uštvat. Je to největší úspěch v historii klubu, novému trenérovi Jiřímu Tancošovi se to podařilo.“

Podle Junga je však Most teprve na začátku cesty, aby moderní házenou mohl předvádět neustále. „Trenér ten přerod zvládl během dvou měsíců. Z chodící házené jsme přešli na vytížení celého týmu a uběhání soupeřek. Souboj o hlavy trenérů jsem vyhrál. Teď je to souboj o hlavy hráček. Ony byly vychovávané, že musí 60 minut vydržet na place. Je to logické, byly to nejtalentovanější hráčky ve svých mládežnických kategoriích a týmech.“

Jenže v Mostě rotuje celá sestava. „Musíme holky přesvědčit, že jedinou cestou s naším rozpočtem je, že to zblázníme, uběháme. Ve 2. poločase finále bylo vidět, že tým tomu ještě ne úplně věří. Ale jinak to nepůjde. Ve skupině nás čekají nejsilnější týmy, a jestli chceme udělat super výsledek a hrát důstojnou roli, a my si na to věříme, tak to jinak než s moderní házenou nepůjde.“

Největší zrcadlo Andělům nastaví ve skupině maďarský gigant Györ, vítěz posledních tří ročníků Ligy mistryň s českou reprezentantkou Janou Knedlíkovou. „Už nám blahopřáli. Musíme do toho jít bez zábran. Neřešit, jestli hrajeme proti Györu, nebo soupeři z interligy. Musíme pořád sázet na svoji hru na strašně moc útoků, snažit se i je uštvat. Nehledě na to, že my máme na áčko bez evropských pohárů rozpočet 8,5 milionu korun a jejich se pohybuje určitě v milionech eur.“

Liga mistryň není milionářská soutěž, Andělé nezbohatnou. „Platili jsme zápisné asi 14 tisíc eur, a když budeme hrát ve skupině, dostaneme minimálně 10 tisíc. Jediní, komu se to vyplatí, jsou fotbalisté. Ostatní na to doplácejí. Ale je to prezentace našich partnerů, prezentace našich hráček a smysl existence tohoto klubu. Máme velké štěstí, že máme za sponzory Seven a město Most, jen uspořádání kvalifikačního turnaje o Ligu mistryň nás vyšlo na zhruba 900 tisíc korun,“ vyčíslil Jung.

Základní skupinu Ligy mistrů Andělé neodehrají ve své hale, která nesplňuje kritéria, musí do chomutovské hokejové arény. „Budeme upřesňovat nabídku. Evropská házenkářská federace nám proti předpokladům zakryla část log našich partnerů, kteří turnaj platili, nemáme individuální reklamy hráček. V Chomutově se musíme domluvit na termínech i na tom, jak přísným reglementům pro zápasy Ligy mistryň vyhovět.“

A jaký bude cíl Andělů ve skupinové fázi? Dál jdou nejlepší tři. „Dostat se do Final 4,“ usmál se Jung. „Ne, už skupina je ohromný úspěch. Máme nějaký rozpočet, jsme za něj vděční, ale začínáme se potkávat s týmy, které jsou finančně jinde. Já nechci být velikášský klub jako Turkyně. Ještě před měsícem měli deset dvanáct Turkyní na soupisce, pak začali nakupovat ve velkém cizinky. Já chci do budoucna, i kdybychom měli jakýkoli rozpočet, jít cestou českých a slovenských hráček,“ tvrdí mostecký šéf.

„Chceme mladé vychovávat, do 24 let je u nás udržet. Už teď začínám mít problém ekonomiku zvládnout tak, aby tady holky zůstaly. Hurá, postoupily jste do Ligy mistryň, ale ráno jdete do práce a do školy. Zpátky na zem...“

Postup je ale pro Most historický úspěch. „Nechci říkat, že jsme mezi 16 nejlepšími týmy, to by bylo z pozice kvalifikanta nabubřelé. Ale budeme hrát proti nejlepším 15 týmům na světě a chceme se prosadit.“